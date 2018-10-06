Deniz Çakır'ın 'Zorlama hapsi' talebine ret

Bodrum'da üç ay önce müzisyen arkadaşı Güvenç Dağüstün'le gittiği eğlence yerinde tartıştığı Volkan Yüksel aleyhine bir ay koruma kararı aldıran ve Volkan Yüksel'e 'zorlama hapsi' verilmesini isteyen Deniz Çakır'a, mahkemeden ret kararı çıktı.

KORUMA SÜRESİ 5 AYA ÇIKARTILMIŞTI

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre, Volkan Yüksel'in, Deniz Çakır aleyhindeki açıklamaları üzerine koruma süresi 5 aya çıkartılmıştı.

DENİZ ÇAKIR KİMDİR?

Deniz Çakır, 31 Aralık 1982 tarihinde Ankara‘da doğdu. Aslen Trabzonlu olan güzel oyuncu, liseyi Ankara’da Ayrancı Süper Lisesi’nde okudu. Deniz Çakır, 31 Aralık 1982 tarihinde Ankara‘da doğdu. Aslen Trabzonlu olan güzel oyuncu, liseyi Ankara’da Ayrancı Süper Lisesi’nde okudu. Yüksek öğrenimini ise Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nde tamamladı. KKonservatuvar öğrencisi iken Ankara Radyosu‘nda, radyo tiyatrosu yaptı ve radyo reklamı seslendirdi. 2004 yılında okuldan mezun olunca İstanbul‘a taşındı. 2004 yılında Birol Güven yapımı, Hülya Avşar ve Cihan Ünal‘ın başrollerini paylaştıkları “Kadın İsterse” adlı dizide Deniz Çakır, Alev rolüyle ilk televizyon deneyimini yaşadı.