Deniz eş anlamlısı nedir? Deniz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dil, söyleyişe uygun bir hâl alabilen canlı bir yapıdadır. Söyleyiş biçiminin etkisiyle kelimelerde değişimler gösterir. Söyleyiş biçimi nedeniyle değişime uğrayan kelimelerden birisi de deniz kelimesidir. Türkçe kökenli olan deniz kelimesi Eski Türkçede "teŋiz" olarak yer alır. Ancak söyleyiş biçimlerinin değişmesi sonucunda yapısal değişikliğe uğramıştır. Kelime başı t- > d- değişimi yaşanmıştır. Bir dönem boyunca "deŋiz" olarak kullanılan kelime, nazal n sesinin söyleşip biçiminden kalkması sonucunda "deniz" hâlini almıştır.
Deniz kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:
Eş anlamlı kelimeler aynı ya da benzer anlamları karşılayan kelimelerdir. Bu sebeple cümle içerisinde birbirleri yerine kullanılabilirler. Deniz kelimesinin eş anlamı olan birden fazla sözcük vardır. Denizin eş anlamlısı olan sözcükler:
Deniz kelimesi ve deniz eş anlamlısı kelimelerle kurulan cümle örnekleri: