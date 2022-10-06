Deniz eş anlamlısı nedir? Deniz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dil, söyleyişe uygun bir hâl alabilen canlı bir yapıdadır. Söyleyiş biçiminin etkisiyle kelimelerde değişimler gösterir. Söyleyiş biçimi nedeniyle değişime uğrayan kelimelerden birisi de deniz kelimesidir. Türkçe kökenli olan deniz kelimesi Eski Türkçede "teŋiz" olarak yer alır. Ancak söyleyiş biçimlerinin değişmesi sonucunda yapısal değişikliğe uğramıştır. Kelime başı t- > d- değişimi yaşanmıştır. Bir dönem boyunca "deŋiz" olarak kullanılan kelime, nazal n sesinin söyleşip biçiminden kalkması sonucunda "deniz" hâlini almıştır.

Deniz kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları şu şekildedir:

Tuzlu su kütlesi

Su kütlesinin bir parçası

Aydaki düzlükler

Geniş alan

Çokluk, yoğunluk

Deniz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler aynı ya da benzer anlamları karşılayan kelimelerdir. Bu sebeple cümle içerisinde birbirleri yerine kullanılabilirler. Deniz kelimesinin eş anlamı olan birden fazla sözcük vardır. Denizin eş anlamlısı olan sözcükler:

Derya

Su

Denizin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Deniz kelimesi ve deniz eş anlamlısı kelimelerle kurulan cümle örnekleri:

Derya kuzusu balıklarım var.

Denizde yüzmek çok güzel.

Deniz suyu sıcakmış.

Deryanın mai rengi bana özgürlüğü çağrıştırıyordu.

Haliç'in bulanık sularına yansıyan güneş ışıkları ona huzur veriyordu.



