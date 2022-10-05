Maksat eş anlamlısı nedir? Maksat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Farklı dillerden gelip dilimize yerleşen birçok kelime, Türkçenin kelime hazinesi genişlemiştir. Kelimeler kullanım dolayısıyla anlamsal farklılıklar yaşayabilir. Kelimeler farklı anlamlar kazanırken aynı zamanda aynı ya da benzer anlamlara gelen kelimeler de türeyebilir. Eş anlamlılık bu noktada çeşitlilik gösterir.
Maksat kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiş, isim türünde bir kelimedir. Tek bir anlamı vardır. Türk Dil Kurumuna göre maksat kelimesi "istenilen şey, amaç, gaye, erek" anlamlarına gelir. Maksat kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:
Maksat kelimesi deyimler ve atasözlerinde de kullanılır. Bu ifadeler için bazı örnekler şu şekildedir:
Maksat kelimesinin eş anlamı olan kelimeler cümle içinde maksat kelimesi yerine geçebilir. Maksadın eş anlamlısı kelimeler:
Maksat eş anlamlısı kelimeler ve maksat kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler: