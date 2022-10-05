EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Maksat eş anlamlısı nedir? Maksat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Maksat eş anlamlısı nedir? Maksat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

05.10.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe, en zengin kelime hazinesine sahip olan diller arasında yer alır. Yabancı birçok kelime dilimize gelmiş ve zamanla yerleşmiştir. Maksat kelimesi de bu özelliklere sahiptir. Arapça kökenli, isim türünde bir kelimedir. Maksadın eş anlamlısı olan kelimeler de mevcuttur.

Maksat eş anlamlısı nedir? Maksat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Farklı dillerden gelip dilimize yerleşen birçok kelime, Türkçenin kelime hazinesi genişlemiştir. Kelimeler kullanım dolayısıyla anlamsal farklılıklar yaşayabilir. Kelimeler farklı anlamlar kazanırken aynı zamanda aynı ya da benzer anlamlara gelen kelimeler de türeyebilir. Eş anlamlılık bu noktada çeşitlilik gösterir.

Maksat kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiş, isim türünde bir kelimedir. Tek bir anlamı vardır. Türk Dil Kurumuna göre maksat kelimesi "istenilen şey, amaç, gaye, erek" anlamlarına gelir. Maksat kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

  • Bugün ofisten önce avukatın yanına uğramaktaki maksadım evrakları almaktı.

Maksat kelimesi deyimler ve atasözlerinde de kullanılır. Bu ifadeler için bazı örnekler şu şekildedir:

  • Maksat gütmek: Bir işi yaparken gizli bir amaç gütmek.
  • Maksat hasıl olmak: Amaca ulaşmak, amacın gerçekleşmesi.
  • Maksat muhabbet olsun: Dostlar konuşacak bir konu bulamadıklarında bile mutlaka konuşacak bir konu bulurlar.
Amele eş anlamlısı nedir? Amele kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerAmele eş anlamlısı nedir? Amele kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Maksat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Maksat kelimesinin eş anlamı olan kelimeler cümle içinde maksat kelimesi yerine geçebilir. Maksadın eş anlamlısı kelimeler:

  • Erek
  • Gaye
  • Amaç
  • Niyet
  • Tasavvur
  • Yol
  • Garaz
  • Kasıt
Amaç eş anlamlısı nedir? Amaç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerAmaç eş anlamlısı nedir? Amaç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Maksadın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Maksat eş anlamlısı kelimeler ve maksat kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler:

  • Maksadını açıkça belli ettiği için fazla soru sormaya gerek duymadım.
  • Tüm bunları söylemenin amacı nedir?
  • Yaptığın bu hareketin altındaki gayeyi anlamadım.
  • İdeolojiler, tasavvurlar bütünüdür ama bu tasavvurların şuurla alakası yoktur.
  • Bu yolda o kadar çok emek harcadı ki sona ulaştığında çok ağlamıştı.
  • Hangi garazla bu yolculuğa çıkmıştı hiç anlamadık.
  • Bunu yapmamdaki kasıt kaybettiğin hislerini geri kazanman.
Celse eş anlamlısı nedir? Celse kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümlelerCelse eş anlamlısı nedir? Celse kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
Okullar ne zaman kapanıyor?MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi!Okullar ne zaman kapanıyor?MEB 2022-2023 eğitim öğretim takvimi!
ÖSYM duyurdu! İşte sınav soruları ve cevaplarıÖSYM duyurdu! İşte sınav soruları ve cevapları
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Keder eş anlamlısı nedir?

Keder eş anlamlısı nedir?

Kederli eş anlamlısı nedir?

Kederli eş anlamlısı nedir?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Koşul eş anlamlısı nedir?

Koşul eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Doktor yüzü görmek istemiyorsanız hafta bir tüketin

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Geleceğe Dönüş’ün yıldızı açık açık yaşadıklarını anlattı ve uyardı!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.