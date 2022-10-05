Maksat eş anlamlısı nedir? Maksat kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Farklı dillerden gelip dilimize yerleşen birçok kelime, Türkçenin kelime hazinesi genişlemiştir. Kelimeler kullanım dolayısıyla anlamsal farklılıklar yaşayabilir. Kelimeler farklı anlamlar kazanırken aynı zamanda aynı ya da benzer anlamlara gelen kelimeler de türeyebilir. Eş anlamlılık bu noktada çeşitlilik gösterir.

Maksat kelimesi de dilimize Arapçadan geçmiş, isim türünde bir kelimedir. Tek bir anlamı vardır. Türk Dil Kurumuna göre maksat kelimesi "istenilen şey, amaç, gaye, erek" anlamlarına gelir. Maksat kelimesiyle ilgili örnek cümle vermek gerekirse:

Bugün ofisten önce avukatın yanına uğramaktaki maksadım evrakları almaktı.

Maksat kelimesi deyimler ve atasözlerinde de kullanılır. Bu ifadeler için bazı örnekler şu şekildedir:

Maksat gütmek: Bir işi yaparken gizli bir amaç gütmek.

Maksat hasıl olmak: Amaca ulaşmak, amacın gerçekleşmesi.

Maksat muhabbet olsun: Dostlar konuşacak bir konu bulamadıklarında bile mutlaka konuşacak bir konu bulurlar.

Maksat kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Maksat kelimesinin eş anlamı olan kelimeler cümle içinde maksat kelimesi yerine geçebilir. Maksadın eş anlamlısı kelimeler:

Erek

Gaye

Amaç

Niyet

Tasavvur

Yol

Garaz

Kasıt

Maksadın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Maksat eş anlamlısı kelimeler ve maksat kelimesi kullanılarak kurulan bazı örnek cümleler:

Maksadını açıkça belli ettiği için fazla soru sormaya gerek duymadım.

Tüm bunları söylemenin amacı nedir?

Yaptığın bu hareketin altındaki gayeyi anlamadım.

İdeolojiler, tasavvurlar bütünüdür ama bu tasavvurların şuurla alakası yoktur.

Bu yolda o kadar çok emek harcadı ki sona ulaştığında çok ağlamıştı.

Hangi garazla bu yolculuğa çıkmıştı hiç anlamadık.

Bunu yapmamdaki kasıt kaybettiğin hislerini geri kazanman.



