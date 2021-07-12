Deniz keyfini doyasıya çıkartacağınız Bermuda deniz ürünleri

Yıl boyunca heyecanla beklediğimiz yaz tatili nihayet başladı. Sınavların bitmesi, yıllık izinlerin alınması ve resmi tatillerin başlamasıyla birlikte, tüm senenin stresini denizde atmaya hazırlanıyoruz. Peki bunu yaparken eğlenmeyi ihmal mi edeceğiz? Elbetteki hayır! Benzersiz bir deniz keyfi yaşatacak rengarenk Bermuda deniz ürünlerini sizler için listeledik.

1- Dalış denilince akla ilk gelen...

Merak içerisinde büyüyen çocuklara küçük çaplı bir dalış deneyimi yaşatan snorkel set, çocukların deniz keyfini daha eğlenceli bir boyuta taşıyor. Yüze tam oturan, su geçirmeyen ve dayanıklı yapısıyla çocuklarınıza eğlenceli bir tatil imkanı sunuyor.

Bermuda Maske Snorkel setini BURADAN inceleyebilirsiniz.

2- Suyla yeni tanışan miniklere…

Sudan korkan veya yüzmeyi yeni öğrenen minikler için kolluk, vazgeçilmez bir deniz aksesuarıdır. Çocuğunuza kendisini daha güvende hissettirecek ve yüzmeyi öğrenmesi için ona destek olacak kolluk ile gözünüz arkada kalmadan, onun su içerisinde vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz.

Bermuda kolluğu BURADAN inceleyebilirsiniz.

3- Suyun altı artık çok daha net!

Suyun altında nefes kontrolünü öğrenmiş çocuğunuz için yeni bir gözlem dünyası oluyor. Çocuğunuz rengarenk gözlüklükler ile eğlenceli bir yüzme deneyimi yaşıyor.

Bermuda garson boy yüzücü gözlüğünü BURADAN inceleyebilirsiniz.

4- Denizin ışıltısını yansıtan şık yüzme simidi

Henüz daha denizle veya havuzla yeni tanışmış çocuklarınız, suya karşı biraz çekimser yaklaşabilir. Onların kendini içinde güvende hissedebileceği yüzme simidi, suyla daha çok vakit geçirmelerine olanak sağlıyor.

Bermuda deniz altı desenli 90 cm simiti BURADAN inceleyebilirsiniz.

5- Yüzmeyi öğrendiysek, artık keyif vakti…

Yüzmeyi öğrenen çocuklarınız, artık su içerisinde başka eğlenceler aramak isteyecektir. Jilong binici, çocuğunuzun su üzerinde keyifli vakit geçirmesini sağlayarak, yeni bir eğlencenin kapısını aralıyor.

Bermuda köpekbalığı jilong biniciyi BURADAN inceleyebilirsiniz.

6- Su altına dünyasına kısa bir yolculuk

Deniz uçsuz bucaksız görüntüsüyle her zaman ilgi çekici olmuştur. Gençler ve yetişkinler için özel olarak üretilen şnorkel, kısa dalışlarınızda en iyi ekipmanınız oluyor. Farklı renk seçenekleri ile sizlere sunulan ürün, tatillerinize renk katacak.

Bermuda maske şnorkel seti BURADAN inceleyebilirsiniz.

7- Görüntüsüyle tatilinize renk katıyor…

Yüzmeyi yeni öğrenen çocukların rahatlıkla kullanabileceği karpuz simit, yaz tatillerinizde deniz aksesuarlarınızın vazgeçilmezi haline geliyor. Geniş yapısı ve tutunmalı plastikleriyle oldukça kullanışlı olan ürün, uzun yıllar keyifli yüzüşlerde size eşlik ediyor.

Bermuda tutunmalı 76 cm simiti BURADAN inceleyebilirsiniz.

8- Deniz keyfinize renk katacak ışıl ışıl kolluk

Kız çocuklarının hayran olacağı masal kahramanlarını taşıyan bu kolluk, renkli yapısıyla dikkat çeken bir ürün. Çocuklarınız kolluk sayesinde kendini su içerisinde güvende hissedecek ve suda daha fazla vakit geçirecek.

Bermuda peri kızı desenli kolluğu BURADAN inceleyebilirsiniz.

9- Denizde veya havuzda kim rahat bir yatağa hayır diyebilir ki?..

Rahatlığıyla sizleri bambaşka bir âleme götürecek deniz yatağı çocuklar için uygun olarak tasarlanmıştır. Rengarenk yapısıyla göz kamaştıran yatak ile çocuklarınız suda artık daha fazla zaman geçirmek isteyecek.

Bermuda desenli deniz yatağını BURADAN inceleyebilirsiniz.

10- Farklı ve eğlenceli bir tasarım arayanlara...

Deniz yatağı denilince akla ilk olarak, uzunlamasına yataklar geliyor. Dev bir portal görünümündeki bu yatak, çocuklarınızın severek kullanacağı üzerinden hiç inmek isteyemeyeceği türden bir ürün.

Bermuda dev portakal yatağı BURADAN inceleyebilirsiniz.



