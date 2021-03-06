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Deniz Seki'den yeni paylaşım! Estetik mi photoshop mu?

06.03.2021 15:41 | Son Güncelleme:
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Deniz Seki'den yeni paylaşım! Estetik mi photoshop mu?

Değişimiyle sosyal medyada çok konuşulan Deniz Seki, yeni fotoğraflarını yayınladı. Seki'nin bazı takipçileri, şarkıcının karelerinde photoshop olduğunu iddia etti.

Şarkıcı Deniz Seki, 2.5 ayda 22 kilo vererek, 36 bedene düşmüştü. Yeni şarkısının kapak çekimi için objektif karşısına geçen ve son görüntüsüyle büyük yankı uyandıran Seki'den yeni fotoğraflar geldi.

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İmaj değişikliğine giden 50 yaşındaki şarkıcı, bu fotoğrafını "Dün, el dediğine nasıl yar dersin?" notuyla paylaştı. Değişimiyle şaşırtan Deniz Seki'nin yayınladığı karelere, Yonca Evcimik, Gonca Vuslateri, Nilgün Belgün ve Asuman Dabak gibi ünlü isimler yorum yaptı.

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Bazı takipçileri ise Seki'nin fotoğraflarını photoshop'tan geçirdiğini öne sürdü.
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TANIYAMADILAR

Seki, paylaştığı bu fotoğraf ile sosyal medyada gündem olmuştu. Takipçileri şarkıcıyı tanımakta zorlandığını dile getirmişti. Sosyal medya kullanıcıları Seki'nin gönderisine, "Jennifer Lopez'e ne kadar çok benzemişsiniz", "Sanki başka biri" ve "İsminizi yazmasanız sizi tanıyamazdım" şeklinde esprili yorumlar yapmıştı.


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Deniz Seki
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