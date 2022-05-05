Deniz Seki'nin mini etekli paylaşımı ortalığı karıştırdı! "Sol bacağınıza ne oldu?"

Son dönemde verdiği kilolarla gündeme gelen şarkıcı Deniz Seki'nin paylaşımı, takipçileri arasında tartışmalara sebep oldu. Ünlü şarkıcı geçtiğimiz dönemlerde paylaştığı fotoğraflarla çok konuşulmuştu.

MİNİ ETEKLİ PAYLAŞIMI ORTALIĞI KARIŞTIRDI!

Seki'den bu defa mini etekli bir paylaşım geldi.

Fotoğrafını "Bu gece Alanya için yola çıktık" notuyla paylaşan ünlü şarkıcıya takipçilerinden de binlerce beğeni ve yorum yağdı.

"SOL BACAĞINIZA NE OLDU?"

Ünlü ismin fotoğraflarındaki farklılık ise takipçilerinin gözünden kaçmadı. Seki'nin paylaşımına bazı takipçilerden "Bacağın birisine ne olmuş?" "Photoshop'u güzel yapamamış", "Sağ bacakta kemik erimesi mi var?" "Sol bacağınıza ne oldu geçmiş olsun" gibi yorumlar geldi.

Bir takipçi ise Seki'nin paylaşımına "Şu filtreleri yaparken bacaklarınız orantılı olsun" şeklinde yorum yaptı.

İşte Deniz Seki'nin çok konuşulan bazı fotoğrafları...



