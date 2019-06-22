Deniz Seki’ye takipçisinden İstanbul seçimi tepkisi

Deniz Seki, sosyal medya hesabından paylaştığı bir selfiesine “Tatilimize ufak bir ara verip vatandaşlık görevimizi yapmaya, oyumuzu kullanmaya gidiyoruz değil mi?” notunu düştü.

Seki’nin bu paylaşımı büyük beğeni alırken şarkıcının takipçilerinden biri, “Haklısınız bunu yazmazsanız mahalleniz linç edebilir sizi, konserlerinizi boykotta edebilirler” şeklinde bir yorumda bulundu.

Sadece vatandaşlık görevini yerine getirmek adına çağrıda bulunan Seki’nin bu yoruma verdiği cevap; “Bu konuda mahalle baskısı hissetmiyorum. Ben oyumu kullanmak için İstanbul’a geçiyorum, İstanbul’da yaşayanlara da hatırlatmak istedim. Sonuçta takip edilen kişileriz” şeklinde oldu.



