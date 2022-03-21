Deniz sezonunu erken açtı! Burcu Binici bikinisi ile plajda tozu dumana kattı!

Instagram'da aktif olan oyuncu Burcu Binici, cesur pozlarıyla dikkat çekmişti. Deniz sezonunu erken açan ve yurt dışına giden Burcu Binici kusursuz fiziğini gözler önüne serdi.

KUSURSUZ FİZİĞİ İLE MEYDAN OKUDU

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Deniz'i Burcu Binici deniz, kum ve güneşin keyfini çıkardı.

Puantiyeli bikinisi ve şapkasıyla verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaşan Binici, kusursuz fiziği ile meydan okudu.

Binici'nin takipçileri bikinili pozuna, "Vallahi içim açıldı", "Sezon böyle açılır diyorsun", "Yandı buralar yapma" tarzında yorumlar yaptı.

Instagram'da zaman zaman cesur pozlara da yer veren Binici, dünyaca ünlü oyuncu Marilyn Monroe'nun tarzına bürünmüş ve o pozu 'Biraz marilyn' ifadesiyle paylaşmıştı.

Tarzı ve düzgün fiziğiyle dikkat çeken Binici'nin pozuna takipçilerinden, "Harika bir resim", "Kalp var bende biliyorsun" tarzında yorumlar gelmişti.

6 Temmuz 1986 tarihinde dünyaya gelen Binici 36 yaşındadır. Sensiz Yaşayamam, Bir Bulut Olsam, Dürüye'nin Güğümleri gibi projelerde rol almıştır.



