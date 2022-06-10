Deniz Tansel Öngel kimdir? Afara'nın konuğu Deniz Tansel Öngel nereli ve kaç yaşında, evli mi?

Deniz Tansel Öngel; Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu ile başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisinin kadrosuna sonradan dahil olsa da oyunculuk performansıyla izleyenlerin gönlünü fethetti. Ünlü, oyuncu dizisinin ses getiren final bölümünün ardından ilk kez bir programa konuk oluyor. Ünlü oyuncu, Afara'nın 10 Haziran'da ekrana gelecek olan bölümüne konuk oldu. Peki Deniz Tansel Öngel kimdir? Afara'nın konuğu Deniz Tansel Öngel'in biyografisi haberimizde...

DENİZ TANSEL ÖNGEL KİMDİR?

Deniz Tansel Öngel, 24 Eylül 1976 tarihinde Kilis'te dünyaya geldi.

Deniz Tansel Öngel, 2000 senesinde Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde göreve başlamıştır. Şu an İstanbul Devlet Tiyatrosunda sanatçı olarak görevini sürdürmektedir. Bazı TV dizilerinde rol alan başarılı oyuncu Muhteşem Yüzyıl'da 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolünü oynamıştır.

Daha sonra Benim İçin Üzülme dizisinde 2 sezon boyunca Niyazi karakterini canlandırmıştır. Öngel, Yaz'ın Öyküsü isimli yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır.

Son olarak Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerini canlandırdığı TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Naci karakterini canlandırmıştır.

AFARA'NIN KONUĞU DENİZ TANSEL ÖNGEL EVLİ Mİ?

Deniz Tansel Öngel tiyatro ve sinema oyuncusu Özge Özder ile 2007 yılında evlenmişti. Deniz Tansel Öngel ve Özge Özder 2010 yılında boşandı. Özge Özder 2018 yılında Sinan Güleryüz ile evlendi. Çiftin Eva Luna Güleryüz adında 1 çocukları vardır.

