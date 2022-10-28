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Deniz Uğur ile Reha Muhtar davasında bomba iddia! Görüntüleri servis etti: Akli dengesi yerinde değil

28.10.2022 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Deniz Uğur ile eski eşi Reha Muhtar arasındaki velayet davasında, iddialar tüm hızıyla devam ediyor. Uğur, Muhtar’ın bir restoranda garsonla yaşadığı kavganın görüntülerini mahkemeye sunup “Muhtar’ın akli dengesi yerinde değil’ iddiasında bulundu.

Deniz Uğur ile Reha Muhtar davasında bomba iddia! Görüntüleri servis etti: Akli dengesi yerinde değil

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar’ın 13 yaşındaki kızları Mina’ya şiddet uyguladığını dile getirerek mahkemeye başvurmuştu. Deniz Uğur geçici velayet kapsamından kızının velayetini almıştı ve Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızı Mina Muhtar'a yaklaşmama cezası verildi.
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İddiaların hız kesmediği velayet savaşında, Deniz Uğur yeni bir hamle daha yaptı.

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Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; kızı M.'nin şiddet gördüğünü öne sürerek velayetini 2 ay süreyle alan Uğur, oğlunun da velayetini istiyor. Ünlü oyuncu, bu amaçla Muhtar'ın lüks bir restoranda garsonun üzerine yürüdüğü görüntüleri mahkemeye sundu. Uğur, Muhtar'ın akli melekelerinin yerinde olmadığı iddiasıyla oğlunun velayetini talep etti.

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