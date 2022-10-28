Deniz Uğur ile Reha Muhtar davasında bomba iddia! Görüntüleri servis etti: Akli dengesi yerinde değil

Oyuncu Deniz Uğur, eski eşi Reha Muhtar’ın 13 yaşındaki kızları Mina’ya şiddet uyguladığını dile getirerek mahkemeye başvurmuştu. Deniz Uğur geçici velayet kapsamından kızının velayetini almıştı ve Reha Muhtar'a 2 ay süre ile kızı Mina Muhtar'a yaklaşmama cezası verildi.



İddiaların hız kesmediği velayet savaşında, Deniz Uğur yeni bir hamle daha yaptı.

Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; kızı M.'nin şiddet gördüğünü öne sürerek velayetini 2 ay süreyle alan Uğur, oğlunun da velayetini istiyor. Ünlü oyuncu, bu amaçla Muhtar'ın lüks bir restoranda garsonun üzerine yürüdüğü görüntüleri mahkemeye sundu. Uğur, Muhtar'ın akli melekelerinin yerinde olmadığı iddiasıyla oğlunun velayetini talep etti.



