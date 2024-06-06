Deniz Uğur, Reha Muhtar’a nafaka ödeyecek! "Aksatmadan gururla ödeyeceğim" deyip sert çıktı

Deniz Uğur ile Reha Muhtar arasında sular durulmuyor. 2010 yılında boşanan iki ünlü isim boşanma sonrası Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdiği ikizleri için velayet savaşına girdi.

Uğur, 15 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla eski eşine velayet davası açtı. Mahkeme kızları Mina'nın velayetini Deniz Uğur'a, oğulları Poyraz'ı ise Reha Muhtar'a verdi. Reha Muhtar, 15 yaşındaki oğlu Poyraz için Deniz Uğur'a iştirak nafakası davası açmıştı.

7 BİN 500 LİRA ÖDEYECEK

Hakim, Deniz Uğur'un çocukları Poyraz için Reha Muhtar'a aylık 7 bin 500 lira iştirak nafakası ödemesine hükmetti.

Deniz Uğur bu karar sosyal medyada gündem olunca bir paylaşım yaptı. Oyuncu paylaşımında "Nafakanı aksatmadan, gururla ödeyeceğim Reha Muhtar çünkü ADAMLIK bunu gerektirir. Görüldüğü üzere adam olmanın cinsiyetle ilgisi yoktur" dedi.







