Deniz Ulaştırma ve İşletme mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Kamuda veya özel sektörde çalışma imkanı bulabilen Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü mezunları, bu ön lisans programında aldıkları dersler sayesinde pek çok konuda uzmanlaşır. Bu bölümde eğitim gören öğrenciler, denizcilik hukukundan ithalat ve ihracat faaliyetlerine varan alanlarda kapsamlı bilgiler edinir. Dolayısıyla Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümündeki temel amacın, denizcilik sektöründe yürütülen ekonomik faaliyetlerde görev alacak uzmanların yetiştirilmesi olduğu söylenebilir. Söz edilen bu bölümde eğitim gören öğrencilerin, mezun olduktan sonra DGS sınavına giriş yaparak farklı lisans bölümlerinde eğitim almaya devam etmeleri de mümkündür.

Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü nedir?

Kişilerin deniz ticaretinde görev alabilmeleri ve bu sektörde ithalat ile ihracat faaliyetlerini yönetebilmeleri amacıyla Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümünden mezun olmaları gerekir. Bu bağlamda Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümünün Türkiye'de deniz ticaretini geliştirecek ve yönetecek olan uzman kişilerin yetiştirilmesini sağladığı söylenebilir. Denizcilik sektöründe ithalat ve ihracat faaliyetleri hız kesmeden ilerler. Söz edilen bölümden mezun olan kişiler de bu bağlamda denizcilik sektöründe mesleklerini icra ederek çalıştıkları alana katkıda bulunabilir.

Bir ön lisans programı olan Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümünde ithalat ve ihracat faaliyetlerine yönelik eğitimlerin yanı sıra deniz ulaşımı konusunda da gelişim gösterilir. Yine Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümünde eğitim gören öğrencilere deniz ulaşımı konusunda hizmet veren ilgili tesisleri yönetme becerisinin kazandırıldığı da belirtilmelidir.

Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Temel amacı sıklıkla araştırılan Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümünün eğitim süresinin kaç yıl olduğu da pek çok kişi tarafından merak edilir. Bir ön lisans programı olduğu bilinen Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümünün Denizcilik Yüksekokulu bünyesinde yer aldığı söylenebilir. Dolayısıyla bu bölümün eğitim süresi de 2 yıl olarak belirtilebilir. Taban ve tavan puanları senelere göre değişiklik gösterebilen bu bölümden mezun olan bireyler ön lisans diploması almaya hak kazanır. Bununla beraber ilgili bölümden mezun olduktan sonra lisans programında eğitim görmeye devam etmek isteyen bireylerin DGS sınavına girmeleri mümkündür.

Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümünden mezun olduktan sonra lisans programına başvurmak için DGS sınavına kayıt olmayı hedefleyen kişiler, bu bölümden hangi programa dikey geçiş yapabildiğini de sıklıkla araştırır. Bu bağlamda ilgili bölümden mezun olup DGS sınavından yeterli puanı alan kişilerin başvurabilecekleri lisans programları şu şekilde sıralanabilir:

Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği

Lojistik

Ulaştırma ve Lojistik

Denizcilik İşletmeleri Yönetimi

Lojistik Yönetimi

İşletme

Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü dersleri nelerdir?

Ön lisans programına kaydolmak isteyen üniversite adaylarının sıklıkla araştırdıkları bölümler arasında Deniz Ulaştırma ve İşletme yer alır. Bu bölümde 2 sene boyunca eğitim gören kişiler, 4 yarıyıllık dersleri başarıyla tamamladıkları takdirde "Deniz Ulaştırma ve İşletme Ön Lisans Diploması" almaya hak kazanır. Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümüne başvurmak isteyen kişilerin merak ettikleri hususlar arasında bu ön lisans programının hangi dersleri kapsadığı konusu da vardır. Söz edilen bölümde 4 yarıyıl boyunca görülen temel dersler ise aşağıdaki gibi belirtilebilir:

Denizcilik Hukuku, Gemicilik

Gemi Makineleri, Denizcilik Yaşamına Giriş ve Denizcilik Etiği

Uluslararası Denizcilik Sözleşmeleri, Liderlik ve Ekip Çalışması

Denizcilik İngilizcesi, Denizcilik Kimyası

Elektronik Seyir Yardımcıları, Denizde Emniyet ve Güvenlik

Denizde Haberleşme

Deniz Ulaştırma ve İşletme mezunları ne iş yapar?

Temelde Deniz Ulaştırma ve İşletme bölümünden mezun olan bireylerin görevleri, denizcilik sektöründeki ithalat ve ihracat çalışmalarını yönetmektedir. Yani bu bölümden mezun olup çalışma hayatına atılan bir birey, gemilerde ithalat ve ihracat ürünlerinin nakliyesini yapmaktan sorumludur. Ayrıca bu bölümden mezun olan kişiler, gemilerle gerçekleştirilen nakliye faaliyetini tamamlayacak olan kadroların organize edilmesinde de rol oynar. Dolayısıyla Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümünden mezun olan kişilerde bulunması gereken birtakım kişilik özelliklerinden söz edilebilir. Bu bölümden mezun olup iş hayatına atılan personellerin taşımaları gerektiği belirtilen özellikler ise şu şekilde sıralanabilir:

Girişimcilik ruhu

Yaratıcılık

Ekip çalışmasına yatkın olma

Detaylı bir şekilde gözlem yapma

İkna etme kabiliyeti

Yukarıda belirtilen özellikleri taşıyan ve denizcilik sektöründe çalışan personeller, Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümünde eğitimini aldıkları farklı çalışmaları da yürütebilir. Bunlar arasında müşteri ile iş verenin aracısı olarak iletişimin sağlanması yer alır. Ayrıca Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümünden mezun olan uzman personellerin, gemilerle aktarılan yüklerin kontrollerini gerçekleştirirken, yüklerin kayıtlarını tutma konusunda da görev alır. Yine gemilerde çalışan Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü mezunlarının yöneticilerin kendilerine verdikleri sorumlulukları yerine getirerek seyir hâlindeyken belli başlı kontrolleri yapmaları gerekir.

Deniz Ulaştırma ve İşletme mezunları iş imkânları nelerdir?

Türkiye'nin 3 tarafı denizle çevrili bir yarımada ülkesi olduğu düşünüldüğü zaman denizcilik sektöründe ön plana çıktığı göz ardı edilemez bir gerçektir. Dolayısıyla Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümünden mezun olan bireylerin pek çok iş yerinde çalışma hayatlarına başlamaları mümkündür. Özellikle gemilerde ve denizlerde görev alan Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü mezunları, özel sektörde veya kamuya bağlı kurum ve kuruluşlarda çalışabilir. Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümünün mezunlarının iş imkânları ise aşağıdaki gibi belirtilebilir:

Denizcilik ile ilişkili olarak hizmet veren işletmelerde ilgili departmanlarda görev almak

Broker yani müşteri ve iş veren aracısı olarak çalışma hayatına atılmak

Limandan sorumlu personel olarak tersanelerde ve limanlarda çalışmak

Marina işletmecisi olarak iş hayatına atılmak

Denizcilik sektöründe acenteci ya da kiralama sorumlusu olarak çalışmak

Operasyon sorumlusu olarak denizcilik sektöründeki ithalat ve ihracat faaliyetlerini yönetmek

Deniz Ulaştırma ve İşletme mezunları nerelerde çalışır?

Pek çok şirkette ya da kamuya bağlı olan kurumlarda çalışabilen Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü mezunları, farklı görevleri üstlenebilir. Çünkü bu sektörde çalışmak isteyen deniz ulaştırma işletme teknikerleri, acentelerde ve kiralama şirketlerinde de iş bulabilir. Ancak bu bölümden mezun olunca kamuya bağlı olan kurum ve kuruluşlarda çalışıp çalışamayacağını merak eden kişiler oldukça fazladır. Dolayısıyla ilk olarak "Deniz Ulaştırma ve İşletme mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?" sorusuna aşağıdaki yanıtlar sunulmalıdır:

Devlete bağlı olan limanlarda liman sorumlusu olarak çalışmak

Tersanelerde veya devlete bağlı olarak ithalat ve ihracat faaliyetlerinin yürütüldüğü gemilerde çalışmak

Ulaştırma Bakanlığı kapsamındaki kuruluşlarda deniz ve çevre güvenliğini tespit etme konusunda görev almak

Yukarıda belirtildiği üzere Deniz Ulaştırma ve İşletme Bölümü mezunlarının kamuya bağlı olan kurum ve kuruluşlarda görev almaları mümkündür. Bununla beraber Türkiye'de deniz ticaretinin ne kadar gelişmiş olduğu düşünülürse, bu bölümden mezun olan kişilerin özel sektörde de iş bulabilecekleri söylenebilir. "Deniz Ulaştırma ve İşletme mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?" sorusuna ise aşağıdaki çalışma alanları ile yanıt sunulabilir: