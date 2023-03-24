Dil ve Konuşma Terapisi mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Son derece kapsamlı bir bölüm olan Dil ve Konuşma Terapisi, Sağlık Bilimleri Fakültesi kapsamındaki akademik disiplinlerden biridir. Bu bölümde eğitim alan öğrencilerin dil, konuşma, yutma ve ses bozuklukları ile terapi çeşitleri üzerinde uzmanlaştıkları görülür. Dolayısıyla Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünün mezunları hastanelerde, kliniklerde ya da rehabilitasyon merkezlerinde iş bulabilir. Özel sektörde ya da kamuda farklı kurum ve kuruluşlarda çalışabilen dil ve konuşma terapistlerinin görev tanımları kapsamında ise dil ve konuşma bozukluklarının tanılanması, incelenmesi ve ortadan kaldırılması yer alır.

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü nedir?

Konuşma, ses, yutma ve dil bozukluklarının önlenmesi, belirlenmesi ve rehabilitasyonu konusunda görev alan uzmanların yetiştirilmesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünün temel hedefidir. Çünkü dil ve konuşma bozukluklarının erken çocukluk döneminde ortaya çıkabildiği gibi yaşlılık döneminde olan bireyleri de etkileyebildiği bilinir. Bu bağlamda Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde eğitim gören bireylere mesleki etik ile uygulama becerisinin kazandırıldığı söylenebilir. Söz edilen bölümden mezun olarak mesleğini icra edebilen kişilere de dil ve konuşma terapisti unvanı verilir.

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümüne başvuran öğrenciler, üniversitedeki eğitim hayatları boyunca sesli iletişim kapsamında yaşanabilen olası sorunların engellenmesi konusunda gelişir. Ayrıca bu bölümde alınan dersler sayesinde bireylerde gelişen konuşma, ses, yutma ve dil bozukluklarının iyileştirilmesi konusunda da bilgi edinilir. Herhangi bir yaş grubunda oluşabilen dil ve konuşma bozukluklarının incelendiği bu bölümün, disiplinler arası bir program olduğu hatırlatılmalıdır. Dolayısıyla Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü dilbilim, psikoloji, anatomi ve nöroloji gibi disiplinler ile bağlantılıdır. Bu bağlamda dil ve konuşma terapisti unvanı alan mezunların da bu alanda diğer disiplinlerle iş birliği hâlinde kalarak çalıştıkları söylenebilir.

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Bireylerin sayısal puan türü üzerinden tercih edebildikleri Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünün kaç yıllık olduğu sıklıkla araştırılır. Lisans programları arasında yer alan bu bölümün eğitim süresi 4 yıldır. Yani Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünün öğrencileri, 8 yarıyıl boyunca bu programın derslerine katılım sağlar. Sağlık Bilimleri Fakültesi kapsamında bulunan Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü mezunları, 4 yıl boyunca aldıkları dersleri başarıyla tamamladıktan sonra mezuniyet belgelerini almaya hak kazanır.

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü dersleri nelerdir?

Konuşma, ses, dil ve yutma bozuklukları konusunda uzman olan kişilerin yetiştirilmesini mümkün kılan Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde alınan dersler pek çok kişi tarafından araştırılır. Bu bağlamda Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde mevcut olan derslerin sıralanmasında fayda vardır. Söz edilen bölümün temel dersleri şu şekildedir:

İnsan Fizyolojisi, Temel Fizik ve Ses Fiziği

İnsan Anatomisi, Dil ve Konuşmanın Nöroanatomisi ve Nörofizyolojisi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Ağız- Yüz Anomalileri, Çocukluk Çağı Dil Bozuklukları

Fonetik ve Fonetik Laboratuvarı, Motor Konuşma Bozuklukları: Dizartri ve Apraksi

Konuşma Bilimi: İşitme ve Konuşmanın Akustiği ve Algılama

Nörojenik Edinilmiş Dil Bozuklukları: Değerlendirme ve Terapi

Dil ve Konuşma Terapistleri için Farmakoloji Bilgisi

İşitme Yetersizliklerinde Konuşma Terapisi ve Rehabilitasyon

Yukarıda belirtilen Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü derslerine 8 yarıyıl boyunca aşamalı olarak katılım sağlanır. Dolayısıyla bu bölümdeki ilk senesinden itibaren teorik ve uygulamalı eğitim alan dil ve konuşma terapisti adayları, mezun oldukları takdirde pek çok alanda uzmanlaşır. Bu bölümün derslerini başarıyla tamamlayarak mezun olmaya hak kazanan kişilere ise "Dil ve Konuşma Terapisi Lisans Diploması" verilir.

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü derslerinin içeriği nedir?

Sağlık Bilimleri Fakültesi kapsamındaki bir bölüm olan Dil ve Konuşma Terapisi disiplininin dersleri, bu bölümün mevcut olduğu üniversitelerin siteleri üzerinden incelenebilir. Ancak bu bölümün derslerinin neler olduğu kadar içeriklerinin nasıl olduğu ve öğrencilere hangi konularda yetkinlik kazandırdığı da sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda Dil ve Konuşma Terapisi Bölümündeki derslerin öğrencilere mesleki bilgi ve beceri kazandırarak uygulama stratejilerini öğrettiği söylenebilir. 4 senelik bir program olan Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü dersleri, ilk senede daha çok mesleki giriş konularını kapsar. İkinci senede ise öğrenciler, dil ve konuşma bozukluklarının kapsamını detaylı bir şekilde öğrenir.

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünün üçüncü senesinde alınan dersler dil, konuşma, yutma ve ses bozukluklarını tanılama yöntemleri ile terapi çeşitlerine uzanan konuları kapsar. Bu bölümdeki son senesine kadar dil ve konuşma bozuklukları ile terapi yöntemleri konusunda kapsamlı bilgi edinen bir üniversite öğrencisi, 4. yılda ise uygulamalı derslere katılım sağlamaya başlar. Dolayısıyla bu bölümün son senesindeki dersleri almaya başlayan öğrenciler staj yapma fırsatı da bulur.

Dil ve Konuşma Terapisi mezunları ne iş yapar?

Üniversite eğitimini 4 yıllık bir lisans programı olan Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde tamamlayan kişiler, dil ve konuşma terapisti/ patoloğu olarak çalışma hayatına adım atabilir. Bununla beraber ses, yutma, konuşma ve dil bozuklukları ile terapi yöntemleri konusunda uzmanlaşan dil ve konuşma terapistlerinin görevlerinin de sıklıkla araştırıldığı görülür. Temelde dil ve konuşma terapistleri, insan iletişimi ile dil ve konuşma kapsamındaki tüm sorunlar ve bu sorunların tedavi süreçleriyle ilgilenir. Yani dil ve konuşma terapistleri ses, konuşma ve yutma fonksiyonlarına yönelik problemler ile dil bozukluklarının ortadan kaldırılmasında rol oynar.

Bir dil ve konuşma terapisti, dil ve konuşma bozukluklarının yaşam boyunca önlenmesinde de görev alır. Ayrıca dil ve konuşma bozuklarının tanısının konulması, tedavi planının oluşturulması, değerlendirilmesi ve bilimsel açıdan incelenmesi de dil ve konuşma terapistlerinin çalışma alanlarında yer alan uygulamalardandır. Dolayısıyla dil ve konuşma terapistlerinin danışmanları ile iletişim halinde kalarak tanı, tedavi ve gözlem süreçlerini yönettikleri söylenebilir.

Dil ve Konuşma Terapisi mezunları iş imkânları nelerdir?

4 yıllık eğitim süreçleri boyunca dil, yutma, konuşma ve ses bozuklukları üzerine uzmanlık kazanan Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü mezunları farklı alanlarda çalışabilir. Hastaneler, klinikler ve kamuya bağlı olan çeşitli kurum ve kuruluşlar; dil ve konuşma terapistlerinin çalışabildikleri alanlar arasındadır. Ancak sıklıkla sorgulanan hususlardan biri de dil ve konuşma terapistlerinin iş imkanlarının neler olduğudur. Bu bağlamda ilk olarak dil ve konuşma terapistlerinin tanı, tedavi ve gözlem sürecini yönetebildikleri durumların belirtilmesi gerekir. Bunlar aşağıdaki gibidir:

Afazi, ses bozuklukları

Artikülasyon, yutma ve yutkunma bozuklukları

Özgül öğrenme güçlüğü (disgrafi, disleksi, diskalkuli gibi)

Özgül dil bozuklukları

Gelişimsel yetersizliği bulunan özel gereksinimli bireylerin sahip oldukları problemler

İşitme kaybı yaşayan bireyler

İleri yaşa bağlı olarak ALS, Alzheimer, demans ve Parkinson gibi hastalıkları yaşayan bireylerin sahip oldukları dil ve konuşma problemleri

Trakeostomi ya da larenjektomi sonrasında yaşanan problemler

Yukarıda belirtilen dil ve konuşma terapistlerinin çalışma alanları göz önünde bulundurulduğu takdirde Dil ve Konuşma Terapisi mezunlarının pek çok görevi üstlenebildiği söylenmelidir. Dolayısıyla dil ve konuşma terapistleri hastanelerde ya da kliniklerde terapist olarak, akademik alanda eğitmen rolünde ve rehabilitasyon merkezlerinde sağlık mensubu olarak iş bulabilir.

Dil ve Konuşma Terapisi mezunları nerelerde çalışır?

Eğitim süresi 4 yıl olan Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünden mezun olan bireylerin dil ve konuşma bozuklukları kapsamındaki her bir durumla ilgilenebildiği bilinir. Bu nedenle dil ve konuşma terapistlerinin çalışma alanları oldukça geniştir. Yine dil ve konuşma terapisti/patoloğu olarak çalışma hayatına atılacak olan bireylerin hangi kurum ve kuruluşlarda iş bulabildiğinin sıklıkla araştırıldığı söylenebilir. Dolayısıyla dil ve konuşma terapistlerinin çalışabildikleri yerler aşağıdaki gibidir:

Hastanelerin ilgili klinikleri

Özel klinikler

Üniversiteler

Rehabilitasyon merkezleri

Özel klinikler

Özel eğitim merkezleri

Dil ve Konuşma Terapisi mezunlarının kamuda iş olanakları var mı?

Lisans eğitimini Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünde tamamlayan dil ve konuşma terapistleri, özel sektörde ve kamuda farklı alanlarda iş bulabilir. Kamuda dil ve konuşma terapisti olarak görev almak isteyen kişilerin ilk seçeneklerinden biri akademik hayata devam etmektedir. Yani bu bölümden mezun olan bireylerin yüksek lisans yaparak üniversitelerde ilgili alanda eğitmen olmaları mümkündür. Ayrıca Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünden mezun olan kişiler, ilgili koşulları yerine getirdikleri takdirde yüksek lisans eğitimlerini yurt dışında da alabilir.

Dil ve Konuşma Terapisi Bölümünden mezun olan uzman bireyleri kamu kapsamında bekleyen çalışma alanlarından biri de hastanelerdir. Bu bireyler devlete bağlı olan hastanelerin ilgili kliniklerinde dil ve konuşma terapisti olarak iş bulabilir. Yine devlete bağlı olarak hizmet veren kreşler, bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve kliniklerde de dil ve konuşma terapistlerinin görev almaları uygundur. Kamuya bağlı olan kurum ve kuruluşlarda dil ve konuşma terapisi alanında çalışacak olan kişilerin ise KPSS sınavına ya da akademik kariyer için ALES gibi sınavlara girmeleri gerekir. Dolayısıyla devlete bağlı olan kurumlarda çalışmayı planlayan Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü mezunları, hedefledikleri çalışma alanının gerektirdiği koşulları karşılamalıdır.

Dil ve Konuşma Terapisi mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Özel sektörde dil ve konuşma terapistlerini karşılayan pek çok çalışma alanı vardır. Çünkü kamuda olduğu gibi özel sektörde de hastanelerde ve kliniklerde dil ve konuşma terapistlerinin görev aldığı bilinir. Dolayısıyla bu bölümden mezun olan uzmanlar özel hastanelerde, kliniklerde, rehabilitasyon merkezlerinde ve hatta kendi kurdukları kliniklerde mesleklerini icra edebilir. Dil ve konuşma terapistlerinin özel sektörde hizmet veren kişisel özel eğitim kurslarında da görev almaları mümkündür. Yani bu bölümden mezun olan bireyler, sertifika alıp uygulayıcı eğitimlerini de tamamlayarak kurs merkezlerinde dil ve konuşma terapisi alanına yönelik eğitim verebilir.

