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  4. Deniz Yıldızı'nın Banu'su Begüm Topçu son haliyle ağızları açık bıraktı!

Deniz Yıldızı'nın Banu'su Begüm Topçu son haliyle ağızları açık bıraktı!

02.12.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2009-2015 yılları arasında ekrana gelen Deniz Yıldızı dizisinde Banu karakterine hayat veren ünlü oyuncu Begüm Topçu son haliyle şaşırttı.

Deniz Yıldızı'nın Banu'su Begüm Topçu son haliyle ağızları açık bıraktı!

Kadrosunda Cantuğ Turay, Serhat Nalbantoğlu ve Tuan Tunalı gibi isimlerin yer aldığı Deniz Yıldızı dizisi, yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitliyordu. Dizide 'Banu' karakterini canlandıran Begüm Topçu, şimdilerde yıllara meydan okuyor.

Deniz Yıldızı'nda rol aldığı dönem henüz 24 yaşında bir genç kız olan Begüm Topçu, şimdilerde 37 yaşında.

Deniz Yıldızı'nın Banu'su Begüm Topçu son haliyle ağızları açık bıraktı!

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim alan Begüm Topçu, Kiracılar Konağı dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı.

Deniz Yıldızı'nın Banu'su Begüm Topçu son haliyle ağızları açık bıraktı!

Deniz Yıldızı dizisindeki partneri Can Turay ile dünyaevine giren Begüm Topçu'nun bir kızı var.

Deniz Yıldızı'nın Banu'su Begüm Topçu son haliyle ağızları açık bıraktı!

Sosyal medyada sık sık hayatına dair kareler paylaşan Begüm Topçu'ya ''Bir insan hiç mi değişmez'' ve ''Yıllar sizi teğet geçmiş'' gibi yorumlar yapıldı.

Deniz Yıldızı'nın Banu'su Begüm Topçu son haliyle ağızları açık bıraktı!

Deniz Yıldızı'nın Banu'su Begüm Topçu son haliyle ağızları açık bıraktı!

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