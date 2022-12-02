Deniz Yıldızı'nın Banu'su Begüm Topçu son haliyle ağızları açık bıraktı!

Kadrosunda Cantuğ Turay, Serhat Nalbantoğlu ve Tuan Tunalı gibi isimlerin yer aldığı Deniz Yıldızı dizisi, yayınlandığı dönem izleyiciyi ekrana kilitliyordu. Dizide 'Banu' karakterini canlandıran Begüm Topçu, şimdilerde yıllara meydan okuyor.

Deniz Yıldızı'nda rol aldığı dönem henüz 24 yaşında bir genç kız olan Begüm Topçu, şimdilerde 37 yaşında.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim alan Begüm Topçu, Kiracılar Konağı dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı.

Deniz Yıldızı dizisindeki partneri Can Turay ile dünyaevine giren Begüm Topçu'nun bir kızı var.

Sosyal medyada sık sık hayatına dair kareler paylaşan Begüm Topçu'ya ''Bir insan hiç mi değişmez'' ve ''Yıllar sizi teğet geçmiş'' gibi yorumlar yapıldı.



