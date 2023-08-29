MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deniz Yıldızı'nın Pelin'i Başak Akbay evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişanlısı bakın kim çıktı

Deniz Yıldızı'nın Pelin'i Başak Akbay evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişanlısı bakın kim çıktı

29.08.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yayınlandığı dönemde reyting rekorları kıran ve hala popülerliğini devam ettiren gençlik dizisi Deniz Yıldızı'nda hayat verdiği Pelin karakteriyle hafızalarımıza kazınan Başak Akbay uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. Güzel oyuncudan müjdeli haber geldi. Başak Akbay evlilik yolunda ilk adımı attı. Nişanlısı bakın kim çıktı.

2009-2015 yılları arasında yayımlanan Begüm Topçu ve Cantuğ Turay'ın başrollerinde yer aldığı Deniz Yıldızı dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle büyük beğeni toplayan Başak Akbay uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor.

36 yaşındaki Başak Akbay, sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurdu. Başak Akbay ünlü koro şefi Türker Barmanbek ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Başak Akbay 1

Geçtiğimiz günlerde nişanlanan ikili, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Başak Akbay, nişan haberini "Klasik pozumuz olmasın mı dedik? Çektik. 21.08.2023" notuyla duyurdu.

Başak Akbay 2

Türker Barmanbek ise mutluluklarını "İlk adımı attık iyikim ile" notuyla paylaştı.

Başak Akbay 3

Aslen Trabzonlu olan Başak Akbay, 9 Nisan 1987 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümünde tamamladı.

Başak Akbay 5

Türk televizyon tarihine damgasını vuran 'Deniz Yıldızı' dizisi ile kariyerinde yükselişe geçen oyuncu, tiyatro eğitimlerine devam ederken, televizyonda son olarak 2016 yılında Paramparça dizisinde rol aldı.

Başak Akbay 6

Başak Akbay 9

Başak Akbay 8

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sert sözler! "Delireceğim, böyle bir şey olamaz…"Sert sözler! "Delireceğim, böyle bir şey olamaz…"
Kınalı Kar'ın Lamia'sıydı! Son haline yorum yağdıKınalı Kar'ın Lamia'sıydı! Son haline yorum yağdı
Kalça estetiği yaptırdı mı? İddialara yanıt verdi Kalça estetiği yaptırdı mı? İddialara yanıt verdi
Anahtar Kelimeler:
başak akbay deniz yıldızı sosyal medya Oyuncu yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Bir anda “Bomba” diyerek ayağa kalktı! Ortalık fena karıştı

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Adidas, Puma, Levis, Calvin Klein ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirimler

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Ağzını açınca şoke oldu! “Tıpkı insan gibi"

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Crocs, Samsonite... %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.