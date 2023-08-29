Deniz Yıldızı'nın Pelin'i Başak Akbay evlilik yolunda ilk adımı attı! Nişanlısı bakın kim çıktı

2009-2015 yılları arasında yayımlanan Begüm Topçu ve Cantuğ Turay'ın başrollerinde yer aldığı Deniz Yıldızı dizisinde canlandırdığı Pelin karakteriyle büyük beğeni toplayan Başak Akbay uzun zamandır gözlerden uzak sakin bir yaşam sürüyor.
36 yaşındaki Başak Akbay, sosyal medya hesabından müjdeli haberi duyurdu. Başak Akbay ünlü koro şefi Türker Barmanbek ile evlilik yolunda ilk adımı attı.
Geçtiğimiz günlerde nişanlanan ikili, mutlu haberi sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Başak Akbay, nişan haberini "Klasik pozumuz olmasın mı dedik? Çektik. 21.08.2023" notuyla duyurdu.
Türker Barmanbek ise mutluluklarını "İlk adımı attık iyikim ile" notuyla paylaştı.
Aslen Trabzonlu olan Başak Akbay, 9 Nisan 1987 yılında dünyaya geldi. Lisans eğitimini Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuk Bölümünde tamamladı.
Türk televizyon tarihine damgasını vuran 'Deniz Yıldızı' dizisi ile kariyerinde yükselişe geçen oyuncu, tiyatro eğitimlerine devam ederken, televizyonda son olarak 2016 yılında Paramparça dizisinde rol aldı.