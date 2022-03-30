Ölecekti! Sinüs enfeksiyonu genç kadını kafatasının bir kısmından etti

25 yaşındaki Natasha Gunther, bir sinüs enfeksiyonu şikayeti ile doktoruna geldiğinde başlangıçta doktoru ona sadece bir antibiyotik vermişti. Ancak semptomları kötüleştiğinde, kafatasının yarısını çıkarmak için acil bir beyin ameliyatı geçirmek üzere hastaneye kaldırıldı. Natasha Gunther'in kafatasından 14 cm'lik bir parça çıkarıldı.

Natasha, şimdi kafasında büyük bir göçük ile yaşıyor ve sinüs enfeksiyonlarının ciddiyeti hakkında farkındalık yaratmak için hikayesini cesurca sosyal medyada paylaşıyor.

'GÖRÜNDÜĞÜ GİBİ ÖNEMSİZ DEĞİL'

Her şeyin geçen yıl çok fazla sinüs enfeksiyonu geçirmesiyle başladığını söyleyen genç kadın doktorların bile sıklıkla önemsemediği bu enfeksiyonun çok ciddi sonuçları olabileceğine dikkat çekti insanları önemsemeleri konusunda uyardı.

Natasha, taramanın ardından hızlıca gerçekleşen ilk beyin ameliyatının onu nasıl şoke ettiğini anlattı. Cerrahlar, Natasha'nın kafatasının yaklaşık 12-14 cm'sini çıkardılar ve dondurucuya koydular. Ameliyat esnasında sinüs enfeksiyonlarından kaynaklanan çok miktarda bakteri ve enfeksiyon olduğunu keşfetti. Keşfedilen bu kütle genç kadının beynini 9 mm sağa kaydırmıştı. "Cerrahlar, hastaneye gittiğimde gitmeseydim bir hafta içinde öleceğimi söylediler. " dedi.

KAFATASINDAN ALINAN PARÇA GERİ TAKILACAK

Natasha şimdi orijinal kafatasının veya kafatasının 3D baskısının geri takılacağı ameliyatı bekliyor. Bu yılın sonunda normal hayata dönmeyi umduğunu söyleyen genç kadın ameliyat sonrası konuşmakta zorlandığını ve bunun için hala terapi aldığını da sözlerine ekledi.



