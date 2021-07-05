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Denizin altında 13 dakika nefesini tutabilen inanılmaz topluluk: Bajau Kabilesi

05.07.2021 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnsanlar yüzyıllardır bulundukları çevre koşullarına uyum sağlamak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Güney Asya’da deniz göçebesi olarak yaşayan kabile, yaşam koşullarını tamamen çevresel faktörlere uygun olarak tasarladı. Bu kabilenin en önemli özelliği ise serbest dalış konusunda standartların üzerinde yeteneklere sahip olmalarıydı.

Denizin altında 13 dakika nefesini tutabilen inanılmaz topluluk: Bajau Kabilesi

Araştırmalara göre, bin yılı aşkın bir zamandır su üzerinde yaşayan ve ‘deniz çingeneleri’ lakabını alan kabile, büyük dalaklarıyla ve nefes tutma becerileriyle evrimin bir örneği olabilir. Geçimini su ürünleriyle sağlayan Bajau Kabilesi, ‘deniz çingeleri’ lakabıyla biliniyor. Nesillerdir su üzerinde yaptıkları evlerde yaşayan kabilenin fiziksel özellikleri de zaman içinde değişime uğradı. Normal insanlardan daha büyük dalağa sahip olan Bajau Kabilesi üyeleri, nefeslerini yaklaşık 13 dakika boyunca suyun altında tutabiliyorlar.

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Düzenli pratik ve antreman sayesinde kabile üyelerinin dalış yeteneklerini arttığı biliniyor. Ancak yapılan araştırmalar bu yeteneklerinin genetik adaptasyonun bir örneği olabileceğini de ortaya koyuyor. Bajau halkının dalaklarının %50 büyüdüğü ve kanlarındaki oksijenin %9 arttığı, bu sayede 60 metreye dalıp 13 dk su altında kalabildikleri tespit edildi. Kabile üyeleri günde ortalama 8 saatlerini su altında geçiriyor, 70 metreye kadar dalış yapıyor ve nefeslerini ortalama olarak 13 dakikaya kadar tutabiliyorlar. Dalak, yüksek oksijenli kırmızı kan hücresi deposu göreviyle birlikte bir anlamda biyolojik dalış tüpü etkisi görüyor.

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Deniz göçebelerinin yaşam koşulları, endüstriyel balıkçılık sebebiyle her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu durum, göçe ve kabilenin farklı iş kollarına yönelmesine neden oluyor. Bajau Kabilesi nesli yok olma tehlikelisi ile karşı karşıya kalan kabilelerden biri olarak tanımlanıyor.

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Denizin altında 13 dakika nefesini tutabilen inanılmaz topluluk: Bajau KabilesiDenizin altında 13 dakika nefesini tutabilen inanılmaz topluluk: Bajau Kabilesi
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