Denizin ortasında savaş bombası patladı: 3 kişi hayatını kaybetti!

Ukrayna'nın güneyindeki Karadeniz kıyısında bulunan tatil beldeleri Zatoka ve Karolino-Buhaz’da denize sürüklenen mayınlar infilak etti, üç kişi hayatını kaybetti. Olay pazar günü saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Patlamalar, kıyıya yaklaşık 50 metre mesafede, yüzlerce tatilcinin denizde olduğu sırada gerçekleşti.

GİRİŞLER YASAKMIŞ

Kurbanlardan biri Karolino-Buhaz’da, diğer ikisi ise Zatoka’da yaşamını yitirdi. Ukraynalı yetkililer, bu bölgelerde yüzmenin uzun süredir savaş nedeniyle yasak olduğunu hatırlatarak, vatandaşları uyarılara uymaya çağırdı. Odesa Bölge Valisi Oleh Kiper, hayatını kaybedenlerin tümünün yasak bölgede yüzdüğünü vurguladı.

ÖNLEMLER ARTTIRILDI

Patlamaların ardından bomba imha ekipleri, sahil güvenlik ve arama kurtarma ekipleri bölgede geniş çaplı tarama çalışması başlattı. Yeni mayın tehlikesine karşı plajlarda güvenlik önlemleri artırıldı.