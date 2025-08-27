Mynet Trend

Denizin ortasındaki eğlence: Rüya Gemisi

İstanbul’un eğlence hayatı her geçen gün yeni bir mekânla renklense de, bu kez sahneye bambaşka bir konsept çıktı: Rüya Gemisi.

Ufuk Dağ

Bebek’ten hareket eden bu özel gemi, Boğaz’ın ortasında hem restoran hem de eğlence sahnesi olmayı başarıyor. 500 kişilik kapasitesiyle misafirlerini ağırlayan Rüya Gemisi, “deniz üstünde eğlence” fikrini İstanbul’a kazandırdı.

Denizin ortasındaki eğlence: Rüya Gemisi 1

Dans şovları, LED ekranlarla desteklenen performanslar, şık sofralar… Hepsi bir arada, şehrin göbeğinde ama denizin üzerinde. Benzeri bulunmayan bu proje kısa sürede herkesin ilgisini çekmiş durumda. Öyle ki, her hafta düzenlenen programların rezervasyonları günler öncesinden doluyor.

Denizin ortasındaki eğlence: Rüya Gemisi 2

Rüya Gemisi girişim ortaklarından Fatih Aydın, projenin çıkış noktasını şöyle özetliyor:

“Ortağım Göksel Akkaba ile İstanbul’un enerjisini ve Boğaz’ın büyüsünü tek bir yerde toplamak istedik. Karada deneyimlenen eğlenceyi denize taşıyarak misafirlerimize daha önce yaşamadıkları bir gece yaşatıyoruz. Rüya Gemisi alışılagelmişin dışında, benzersiz bir deneyim.”

Denizin ortasındaki eğlence: Rüya Gemisi 3

23 Ağustos’ta Rüya Gemisi’nde düzenlenen etkinliğe Mynet ailesi de katıldı.

Denizin ortasındaki eğlence: Rüya Gemisi 4

Organizasyonun her aşamasında gösterilen özen, güler yüzlü hizmet ve kusursuz servis sayesinde hem Mynet ailesi hem diğer misafirler son derece keyifli bir deneyim yaşadı.

Denizin ortasındaki eğlence: Rüya Gemisi 5

Denizin ortasındaki eğlence: Rüya Gemisi 6

Mynet'in Sesi
