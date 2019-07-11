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Denizli'de arılar kentin işlek yerlerinden birindeki ağaca oğul verdi

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YAŞAM  | 11.07.2019 09:49 | Son Güncelleme

Denizli'nin en işlek noktalarından Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bal arıları, palmiye ağacına oğul verdi. Vatandaşlar arıların sokma tehlikesi nedeniyle korku yaşarken esnafın çağırdığı bal üreticisi Caner Kırlı, arıları kutuya doldurup, götürdü.

Denizli'de arılar kentin işlek yerlerinden birindeki ağaca oğul verdi

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan palmiye ağacına, bal arıları oğul verdi. Kentin en hareketli noktalarından olan yolda yürüyenler, arıların sokma tehlikesi nedeniyle korku yaşadı. Bu durumdan rahatsız olan esnaf, komşu kent Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan, tanıdıkları bal üreticisi Caner Kırlı'yı çağırdı. Denizli'ye gelen Kırlı, arıcı kıyafetini giyerek, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki ağaca merdiveniyle çıktı. Kırlı, ağaçtaki arıları, yanındaki kutunun içine doldurdu.

CEP TELEFONLARINA SARILDILAR

Bu anlar, çevredekiler tarafından endişe ve merakla izlendi. Çok sayıda kişi, cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekti. Kırlı, daha sonra arılarla birlikte bulvardan ayrıldı.

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'YAKLAŞIK 2 BİN ARIYI KUTUYA ALDIM'

Palmiye ağacındaki arıları kutunun içine alan Caner Kırlı, "Arılar bir kovandan kaçıp, gelip, burada oğul vermiş. Buradaki esnaf ve vatandaşlar da telaşlanmış. Kraliçe arı, palmiye ağacında arılarını toplamış. Ben de bal üreticisiyim ama bu işte çok profesyonel olduğum söylenemez. Merdivenle ağaca çıkıp, yaklaşık 2 bin arıyı kutuya aldım" dedi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Arı oğul

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