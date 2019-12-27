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  4. Denizli'de öğrencilerden "Yeni yıla merhaba, sigaraya elveda" yürüyüşü

Denizli'de öğrencilerden "Yeni yıla merhaba, sigaraya elveda" yürüyüşü

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 27.12.2019 19:01 | Son Güncelleme

Denizli'de öğrencilerden "Yeni yıla merhaba, sigaraya elveda" yürüyüşü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, "Yeni yıla merhaba, sigaraya elveda" yürüyüşü düzenlendi.

Pamukkale Kaymakamlığı Proje Ofisince yürütülen "Tütün Bağımlılığı ile Mücadele" projesi kapsamında, İlçe Kaymakamlığı binası önünde toplanan farklı okullardan öğrenciler, sigaranın zararlarına işaret eden kostümleriyle 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'na yürüdü.

Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, göreve başladıkları 2017'den bu yana toplumu derinden etkileyen tütün bağımlılığı konusunda çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Anaokulu ve ilkokullarda başlattıkları projede büyük mesafe aldıklarını anlatan Balcıoğlu, şunları söyledi:

"Bu yıl Güzelpınar Mahallesi'nde sigarasız mahalle projemizi hayata geçirdik. Sigara içen vatandaşlarımıza hem tedavi yönüyle hem de psikolojik olarak destek vererek sigarayı bırakmalarını sağlıyoruz. Bunun yanında Denizlispor taraftar grubuyla da 'Sigarasız taraftar' projesini başlattık. Gerçekten çok etkili oldu, kısa sürede büyük mesafe aldık. 'Yeni yıla merhaba, sigaraya elveda' diyoruz."

Balcıoğlu, her geçen gün sigarayı bırakan vatandaşların, velilerin olduğunu aktararak, "Bunlardan gurur duyuyorum. Demek ki, bırakma işi olabiliyormuş. Tabii bunda sevgili öğrencilerimizin çok büyük etkileri var. Sigarayı bırakan velilerimiz, mutlak surette sadece kendileri bırakamıyor. Yanındaki bir dostunu, bir arkadaşını da bırakmaya sürüklüyor. Böyle çok güzel etki oluyor." diye konuştu.

Bando takımının eşlik ettiği etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Reşat Erdoğan, Yeşilay Denizli Şube Başkanı Bünyamin Yakar, öğrenciler, sigarasız mahalle olarak belirlenen Güzelpınar sakinleri, "Sigarasız Taraftar" grubu ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
öğrenci sigara Tütün

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