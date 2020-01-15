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  4. Denizli'de Roma İmparatoru Nero'nun heykeline ait mermer baş bulundu

Denizli'de Roma İmparatoru Nero'nun heykeline ait mermer baş bulundu

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 15.01.2020 14:50 | Son Güncelleme

Denizli'de Roma İmparatoru Nero'nun heykeline ait mermer baş bulundu

DENİZLİ (AA) - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Laodikya Antik Kenti'ndeki kazılarda biri Roma İmparatoru Nero heykeline ait çok sayıda mermer heykel başı ortaya çıkarıldı.

Laodikya Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, 2019 kazı sezonundaki çalışmalarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada geniş bir alanı kapsayan antik kent içinde kazı, restorasyon ve bakım onarım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Şimşek, kent içinde ortaya çıkarılan ve restorasyonu tamamlanan eserlerden 171'inin müzelerde sergilenecek nitelikte olduğunu belirterek, "Güney Agora Sokağı kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan İmparator Nero (M.S. 54-68) heykeline ait mermer baş, Batı Tiyatro'da ele geçirilen genç kadın heykeli başı, geç Roma imparator başı, kent tanrıçası başı, Aphrodite başı ve Artemis başı önemli sayılabilecek buluntulardır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
antik kent, arkeoloji, Baş, heykel, kazı, mermer, tarih,

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