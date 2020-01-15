Denizli'de stadyum için araştırma yapılan arazide tarihi mezar bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde stadyum yapılması için incelenen bölgedeki arkeolojik sondaj kazısında yaklaşık 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen mezar bulundu.

Alınan bilgiye göre, Denizli Büyükşehir Belediyesinin yeni bir stadyum yapılması için Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna başvurusu sonrası Eskihisar Mahallesi'nde Laodikya Kazı Başkanlığı ve Müze Müdürlüğü denetiminde arkeolojik sondaj kazısı yapıldı.

Laodikya çevre yolunun güneyinde yer alan bölgedeki sondaj sonucu, duvarla çevrili tonozlu mezar tespit edilerek dikdörtgen planlı mezar odasına ulaşıldı.

Aile mezarı olduğu anlaşılan yapı içinde bir traverten lahit, iki tekne mezar da ortaya çıkarıldı.

Mezar odası içinde Roma imparatorları Caracalla (milattan sonra 211-217) ve Valerianus (milattan sonra 253-260) dönemlerine ait birer sikke ile 4 cam şişe, 2 pişmiş toprak şişe, 11 pişmiş toprak kandil, 1 Eros figürü başı, pişmiş toprak kase ve çömlekler tespit edildi.

Ele geçen eserlerden, tonozlu mezarın milattan sonra 1. yüzyıldan 3. yüzyıla kadar sürekli kullanıldığının tahmin edildiği bildirildi.

Arkeolojik bulguların tespiti sonrası stadyum için farklı alanlar üzerinde çalışma başlatıldığı öğrenildi.

