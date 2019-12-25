Denizli'deki Kusuru Gölü'nün korunması kararı memnuniyetle karşılandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çameli ilçesindeki Kusuru Gölü'nün, Cumhurbaşkanı kararıyla kesin korunacak hassas alan ilan edilmesi bölgede yaşayanları sevindirdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla potansiyel doğal sit alanı olarak kesin korunacak hassas alanlar arasında gösterilen Kusuru Gölü, kent merkezine 109 kilometre uzaklıktaki Kolak Mahallesi'nde bulunuyor.

Denizden yaklaşık 700 metre yükseklikte tektonik çökme sonucu 40 dönüm alanda oluşan göl, kızıl çam ve kavak ağaçlarıyla çevrelenmiş güzelliğiyle bölgede "gizli cennet" olarak adlandırılıyor.

Doğal güzelliğinin yanında başta yaban kazları ve ördekleriyle fotoğraf ve doğa tutkunlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olarak bilinen göl, piknik ve kamp yapmak isteyenlerin de ilgisini çekiyor.

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörede Kolak Gölü olarak da bilinen Kusuru'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla kesin korunacak hassas alanlar arasına alınmasının yerinde bir karar olduğunu söyledi.