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Deprem felaketi nedeniyle ekrana ara veren Yalı Çapkını hakkında yeni karar

16.02.2023 12:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

6 Şubat Pazartesi sabahı Türkiye'yi yasa boğan deprem faciası sonrası milyonlar depremzedelere yardım etmek için kolları sıvadı. Milli yas sürecinde birçok dizi ve film yayın akışından kaldırıldı. Geçtiğimiz hafta ekranda yer almayan Yalı Çapkını hakkında karar verildi.

Deprem felaketi nedeniyle ekrana ara veren Yalı Çapkını hakkında yeni karar

Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin akıbeti belli oldu.

Deprem felaketi nedeniyle ekrana ara veren Yalı Çapkını hakkında yeni karar

Geçtiğimiz cuma günü binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği deprem felaketi nedeniyle yeni bölümü yayınlanmayan Yalı Çapkını dizisine bu hafta da ara verildi.

Deprem felaketi nedeniyle ekrana ara veren Yalı Çapkını hakkında yeni karar

Yalı Çapkını dizisi, 17 Şubat Cuma akşamı Star TV ekranlarında yer almayacak. Yalı Çapkını yerine NTV ve Star ortak yayını izleyici karşısına çıkacak.

Dizi setlerinde kullanılan ekipmanların çoğu, ünlü isimlerin çağrılarıyla afet bölgesindeki depremzedelerin kullanımına açılmıştı.

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