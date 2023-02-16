Deprem felaketi nedeniyle ekrana ara veren Yalı Çapkını hakkında yeni karar

Başrollerinde Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor gibi isimlerin yer aldığı Yalı Çapkını dizisinin akıbeti belli oldu.
Geçtiğimiz cuma günü binlerce vatandaşımızın yaşamını yitirdiği deprem felaketi nedeniyle yeni bölümü yayınlanmayan Yalı Çapkını dizisine bu hafta da ara verildi.
Yalı Çapkını dizisi, 17 Şubat Cuma akşamı Star TV ekranlarında yer almayacak. Yalı Çapkını yerine NTV ve Star ortak yayını izleyici karşısına çıkacak.
Dizi setlerinde kullanılan ekipmanların çoğu, ünlü isimlerin çağrılarıyla afet bölgesindeki depremzedelerin kullanımına açılmıştı.