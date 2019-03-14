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Deprem tahmincisi bu kez Türkiye'de o bölgeyi işaret etti!

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İLGİNÇ HABERLER  | 14.03.2019 11:50 | Son Güncelleme

Deprem tahminleri doğru çıkan yeni nesil deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, Türkiye'de yakın tarihte yüksek sismik faaliyet beklediği bölgeleri açıkladı.

Deprem tahmincisi bu kez Türkiye'de o bölgeyi işaret etti!

Geçtiğimiz 21 Şubat tarihinde 7 ila 8 büyüklüğünde mega deprem olacağını öne süren ve kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets şubat ayı sonu ve mart ayı başında büyük bir depremin daha meydana geleceğini söylemişti.

Hoogerbeets'in ilk tahmini doğru çıkmış ve Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 7.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Frank Hoogerbeets ikinci tahminini 1960 ve 1964 yıllarında Şili'de yaşanan 9.5 ve Alaska'da yaşanan 9.2 büyüklüğündeki depremlerden yola çıkarak yapmıştı. Frank Hoogerbeets, iki depremin oluştuğu şartlarla 26 Şubat 2019'daki şartların birebir benzerlik gösterdiğine dikkat çekmişti. Hollandalı deprem araştırmacısının tahmini yine tutmuş ve 1 Mart Cuma günü Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Bu tahminlerin ardından Frank Hoogerbeets, 7 ve 9 Mart arasında 6 ila 7 büyüklüğünde yıkıcı bir deprem beklediğini duyurmuştu.

10 Mart günü Fiji'de Tonga ve Fiji'yi etkileyen 6.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Ayrıca ABD'nin Hawaii Adası'nda yer alan Kilauea Yanardağı civarında 13 Mart günü 5.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve yanardağın tekrar yüksek faaliyete geçeceği endişeleri artmıştı.

Hoogerbeets tekrar 6 ila 7 büyüklüğünde yıkılı bir deprem için uyarıda bulundu.

Hoogerbeets'in internet sitesinde paylaştığı bilgi ve videolara göre 13 ila 17 Mart arası yaşanacak olan çeşitli gezegen dizilimleri sebebiyle Dünya'nın yer kabuğu sismik olarak normalden çok daha faal olacak.

Fiji'de meydana gelen depremin ardından aynı hatta 5 büyüklüğünde birkaç depremin oluştuğuna dikkat çeken Hoogerbeets, olası depremin merkez üssü hakkında da bazı tahminlerde bulundu.

TÜRKİYE'DE O BÖLGEYİ İŞARET ETTİ

Hoogerbeets, Rusya'nın Kamçatka ve Japonya''nın açıklarında yer alan bölgede yakın zamanda oldukça büyük depremin meydana gelebileceği ve Türkiye'nin özellikle Akdeniz ve Ege kıyılarının da yer aldığı Avrasya deprem hattında sismik faaliyetlerin daha aktif olacağı konusunda uyarılarda bulundu. Hoogerbets, 14 Mart'ta Merkür, Güneş ve Neptün'ün ve 15 Mart'ta da Güneş, Merkür ve Dünya'nın aynı doğrultuda hizalanacağına dikkat çekti.

Geçtiğimiz günlerde A Haber'e konuşan ve "Türkiye sıradaki yer olabilir." açıklamasında bulunan Hoogerbeets "Türkiye'de 7 büyüklüğünde bir deprem çok olası. Deprem Orta Anadolu'da da olabilir İstanbul yakınlarında da olabilir." diyerek Türkiye'nin risk altındaki bölgelerden biri olduğunu vurgulamıştı. Hoogerbeets "Bir sonraki yer Türkiye mi?" sorusuna "Belki de, evet bu mümkün. Mesela Irak ve İran'a bakınca yakın zamanda 7 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Bu kısımda baskı artıyor. Türkiye sıradaki yer olabilir." cevabını vermişti.

Hoogerbeets, "Gezegenler arasında bir düzen vardır, ben de bunun üzerinde çalışmalar yapmaya başladım. Sonrasında spesifik gezegen dizilimlerinin deprem üzerindeki olası etkisini araştırdım." diyerek deprem gözlemlerine nasıl başladığını söylemişti. Ekvador'da meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem için Hoogerbeets, "19 ile 21 Şubat arasında gezegenler arasında çok kritik bir geometri vardı. Ben de 21 Şubat'ta büyük bir deprem olacağını tahmin ettim." "21 Şubat'ta benim öngördüğümden biraz daha geç, Ekvador'da 7.5-7.7 arasında deprem meydana geldi." demişti.

Üç yıldır yoğun gözlemler yaptığını söyleyen Hoogerbets tahminini Güneş Sistemi Geometri Endeksi'ne dayandırıyor. Hoogerbets, gezegen hizalanması durumunda şiddetli depremlerin görüldüğünü iddia ediyor.

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