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    4. Deprem uzmanı Naci Görür yerel seçimler için adaylık teklifi aldığı partileri açıkladı!

    Deprem uzmanı Naci Görür yerel seçimler için adaylık teklifi aldığı partileri açıkladı!

    Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
    06.02.2024 23:08 | Son Güncelleme:
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    Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programındaki açıklamalarıyla gündem oldu. Yerel seçimlerde iki partiden adaylık teklifi aldığını duyuran Naci Görür, neden kabul etmediğini de açıkladı. İşte Görür'ün tekliflere yanıtı...

    Prof. Dr. Naci Görür bu hafta Candaş Tolga Işık'ın programına konuk oldu. Görür, kendisine Belediye Başkan adaylığı teklif edildiğini söyledi. İki partinin de teklif ettiğini söyleyen Görür, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı teklif edildi. İstanbul Büyükşehir'i İyi Parti teklif etti, Elazığ Belediye Başkanlığını CHP etti. Teklifler oldu, çok teşekkür ederim beni onare ettiler." dedi.

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    "BEN BİR PARTİNİN ADAMI OLABİLİR MİYİM?"

    Candaş Tolga Işık'ın "Kabul etmediniz mi?" sorusuna ise Naci Görür şu yanıtı verdi;

    "Kabul edip etmemek değil benim yoluma yöntemime inancıma ters. Ben partiler dışı siyaset dışında olmalıyım ki beni AK Parti de dinlesin CHP de dinlesin, MHP'de dinlesin. Beni takip edenlerin önemli bir kısmı AK Parti'li, MHP'li. Yazıyorlar bana 'Hocam Allah senden razı olsun' diye. Ben bir partinin adamı olabilir miyim yani? Naci Görür olarak bir oyum var o ayrı. Ama biz bu deprem belasını bu ülkenin başından def edeceksek Türkiye Cumhuriyeti olarak, hükumetiyle, muhalefetiyle, siyaseti bu işin dışında bırakmamız gerekiyor."

    Kesfet


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