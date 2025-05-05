Mourinho'yu duyan Emre Bol öfkeden deliye döndü! 'Terbiyesiz adam' diye bağırdı, dayanamayıp stüdyodan ayrıldı

Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup olurken, taraftarını adeta kahretti. Bu sezon mutlak şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Fenerbahçe, ligin bitimine 4 hafta kala lider Galatasaray'la puan farkının 8 olmasına engel olamadı. Maçın bitiş düdüğüyle sarı-lacivertli taraftarlar adeta yıkılırken, şampiyonluk mucizelere kaldı.

BİR CÜMLEYLE YİNE GÜNDEM OLDU

Derbinin ardınan bir açıklama yapan teknik direktör Jose Mourinho ise yine bir cümlesiyle bambaşka bir tartışmanın başrolü olmayı başardı.

Jose Mourinho, "Bugün maçı kazanmak isteyen, fırsat yaratmak isteyen tek takım vardı. Bugün kaybetmeyi hak etmedik.' açıklaması yaptı. VAR kararlarına değinen Mourinho, 'VAR kararları, hakem kararları, En Nesyri'nin verilmeyen penaltısı... Bunları konuşmaktan çok yoruldum. Benim bir gücüm yok, hiçbir şey değişmiyor ama durum bu, gerçek bu." dedi.

MOURİNHO: ŞAMPİYON LİG BAŞINDAN BELLİYDİ

Portekizli teknik adam, konuşmasının sonunda ise "Şampiyonluğu kimin kazanacağı, lig başlamadan belli olmuştu. Kimin kazanacağı sezon başından belliydi' ifadelerini kullandı.

DUYUNCA ÖFKEDEN DELİYE DÖNDÜ

Mourinho'nun açıklamalarını SkySpor Youtube kanalındaki canlı yayında duyan Emre Bol, öfkeden adeta deliye döndü.

Mourinho'nun açıklamalarına çok sert tepki gösteren Bol, şunları söyledi;

"TERBİYESİZ ADAM"

"Hadi lan oradan, terbiyesiz adam! İyice işin şeyini çıkardın. Ligin sonu belliymiş!"

"GALATASARAY'I 3 MAÇTA YENEMEDİN"

"Beşiktaş'tan iki maçta aldığın puan sıfır, Galatasaray'dan aldığın puan 1. Bir tane İstanbul derbisi kazanamadın. Ne anlatıyorsun sen? Galatasaray'la 3 maç yaptın, 2'sinde seni yendiler, biri berabere bitti."

"HAKEMLİK NE VAR?"

Beşiktaş maçında hakemlik ne var, Galatasaray maçında hakemlik ne var? Hala konuşuyor ya!" ifadelerini kullandı."

Bol, yaşadığı öfke patlamasının ardından kısa süreliğine stüdyodan ayrıldı.