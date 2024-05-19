Deren Talu'nun tarzı sosyal medyada çok konuşuldu! "Fazla iddialı"

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu özel hayatı ve sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor.

27 yaşındaki Deren Talu'nun Instagram'da 412 bin takipçisi bulunuyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Talu'nun yaptığı paylaşımlar binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Talu, bu kez son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Instagram hesabından iddialı tarzını paylaşan ünlü isme hayranları yorum yağmuruna tuttu.

Hayranları Talu'ya "Fazla iddialı", "Çok güzel kadın", "Çok fena" gibi yorumlar yapıldı.







