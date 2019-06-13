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Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.06.2019 10:34 | Son Güncelleme

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, iddialı mayolu pozuyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Talu'nun bir takipçisi paylaşıma, "Annesinin izinden gidiyor." yorumunu yaptı.

Deren Talu sezonu açtı! Mayolu paylaşım...

Deren Talu, mayolu cesur pozuyla takipçilerini kendine hayran bıraktı. Talu'nun fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

"ANNESİNİN İZİNDEN GELİYOR"

Zaman zaman sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla çok konuşulan Deren Talu, yine adından söz ettirmeyi başardı. Talu, parlayan siyah banyosuyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu. Talu'nun fotoğrafı kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve beğeni aldı. Talu'nun bir takipçisi paylaşıma, "Annesinin izinden gidiyor." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "En az anneniz kadar güzelsiniz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
defne samyeli Deren Talu

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