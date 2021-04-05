Deri yüzmeden kazığa oturtmaya kadar tarihsel süreç içerisinde kullanılan en korkunç idam yöntemleri

yüzyıl ve öncesinde idam eski tarihlerden günümüze kadar gelen ceza şekillerinden biriydi. Baş kesme, iple boğma ve asma gibi birçok idam yöntemi her toplumda resmi olarak yapılıyordu. İşte eski zamanlarda uygulanan en korkunç idam yöntemleri… KAN KARTALI Eski İskandinav savaşçılarının kullandığı bir teknik olan kan kartalı, Vikinglerin en vahşi yanını ortaya koyuyordu. Bu idam şeklinde ilk önce kurbanın sırtı omurilik belli olana kadar kesilirdi. Daha sonrasında ise omurilikteki kemikler kopartılıp vücuttan dışarı bakana kadar zorla bükülürdü. Böylece aslında kanada benzeyen bir görüntü elde edilirdi. FİL İDAMI 19.yüzyıla kadar Asya ülkelerinde kullanılan bu idam yöntemi oldukça acı vericiydi. Ölüm cezası alan kişi sımsıkı bir şekilde hareket etmesini önlemek amacıyla bağlanırdı ve üstünde binicisi olan bir fil tarafından ezilirdi. Bu idam şekli genellikle halka açık olarak yapılırdı. Yaklaşık 4 tonluk fil tarafından ölüm cezası alan kişinin vücudundaki bütün kemikler kırılırdı. KAZIĞA OTURTMA Korkunç idam yöntemleri arasında yer alan kazığa oturtma, birçok farklı kültürde en büyük ölüm cezası olarka kabul ediliyordu. Kazık veya sivri bir nesne ile kişinin infaz edilmesi esasına dayanıyordu. Genellikle devlete karşı suç işleyen kişiler kazığa oturtularak infaz ediliyordu. Ayrıca kazığa oturtma yöntemi bazen işkence etmek için kullanılırdı. Savaş zamanlarında isyanları bastırmak, hainleri, işbirlikçilerini, ve askeri disiplin ihlalleri yapanları cezalandırmak için kazığa oturtma yöntemi uygulanırdı.

ATLA İDAM Bu infaz yöntemi tarihte vatan hainlerine uygulanırdı. Suç işlemiş olan mahkumun uzuvları iple sıkı bir şekilde atlara bağlanırdı. Daha sonra üstündeki bilimciler tarafından dört farklı yöne koşturulan atlar mahkumun uzuvlarını koparırlardı. Mahkum ölmeden önce çok büyük bir acı çekerdi. Efsanelere konu olan akılalmaz bir işkence yöntemi: Mankurt PİRİNÇ BOĞA Antik Yunan kültüründe uygulanan bu yöntemde ölüm cezasına çarptırılan mahkum metalden veya pirinçten yapılan bir boğanın içine konuyordu. Daha sonra ise boğanın alt kısmı yakılıyordu. Boğanın içi ısındıkça mahkum büyük bir acı çekerdi ve ölümü yavaş olurdu. Ayrıca boğanın ağız kısmında bir açıklık bulunurdu. Bu açıklık sayesinde acı çekmekte olan mahkumun çığlıkları duyulabilirdi. Başrolünde Henry Cavill’in oynadığı 2011 yapımı Ölümsüzler filmini izleyenler bu ölüm cezasını hatırlayacaktır. DERİ YÜZME Canlı canlı deri yüzme yönteminin geçmişi Asurlular’a kadar uzanıyordu. Bu yöntem tarih boyunca birçok farklı imparatorlukta kullanılmıştır. Farklı şekillerde infaz gerçekleştirilse de temelde asıl nokta kurban ölmeden önce derisini yüzmektir.