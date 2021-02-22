Efsanelere konu olan akılalmaz bir işkence yöntemi: Mankurt

Savaşlar tarih kitaplarında gördüğümüz en güçlü egemenlik kurma yöntemiydi. Medeniyetler, imparatorluklar ve beylikler mevcut topraklarını korumak ya da yeni yerleri fethetmek için sabşmayaı tercih etti. Yine tarih kitaplarından öğrendiğimiz bilgiler ışığında yönetim biçiminin etkin olarak monarşi olduğunu görüyoruz. Savaşlar ve tek bir merkezden yönetilen devletler beraberinde adalet sisteminde vahşi uygulamaları da getirdi. Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Orta Asya’da da döneme damga vurmuş bir işkence yöntemi vardı; Mankurt. Mankurt nedir?Mankurt ne anlama geliyor? İşte detayları...

Orta Çağ ve sonraki dönemlerde düşmanı dize getirmek için kullanılan en etkili yöntem işkenceydi. Özellikle Orta Asya’da düşmanlardan bilgi almak ya da konuşturmak için çeşitli işknece yöntemleri kullanılıyordu. Orta Asya’da dönemin en etkin silahı ise mankurt olarak bilinen işkence yöntemiydi. Eski Türk, Kazak ve Kırgız destanlarında yer alan bilgi ve Orta Asya mitlerine göre mankurt yöntemi oldukça yaygındı. Mankurt, uygulanan kişi büyük acılar çekerek aklını yitirir ve onu esir alan kişilerin elinde adeta kukla olurdu.