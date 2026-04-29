“Dişi Hannibal Lecter” yaptıklarıyla yine gündeme geldi! Her satırı vahşet…

Avustralya’nın en ürkütücü suç dosyalarından biri olarak bilinen Katherine Knight vakası, bir podcast yayınında yeniden ele alındı. İşlenen suçların vahşeti ise dinleyenleri şoke etti.

Knight’ın çocukluk döneminin şiddet ve istismar içinde geçtiği, aile hayatının oldukça düzensiz olduğu mahkeme kayıtlarına da yansımıştı. Genç yaşta okulu bırakan Knight’ın, bir mezbahada çalışarak kasaplık becerilerini geliştirdiği belirtildi.

“BIÇAKLARI YATAK ODASINA ASARDI”

Çalıştığı mezbahada dikkat çeken performansı sonrası kendisine kasap bıçakları hediye edildiği ve bu bıçakları her zaman yanında taşıdığı iddiaları da dosyada yer aldı.

Genç yaşta evlendiği eşine yönelik şiddet iddiaları, çocuklarını tehlikeye attığı olaylar ve sürekli artan agresif davranışlar, dosyanın en çarpıcı bölümleri arasında yer aldı.

KAN DONDURAN CİNAYET

2000 yılında yaşanan olay ise dünya çapında infial yarattı. İşlediği cinayetin ardından olay yerinde ortaya çıkan görüntüler, dünya basınında “insanlık sınırlarını aşan vaka” olarak yer aldı. Kadının tüm vücudunun derisini yüzen cani, et kancasıyla bir kapıya astı.

Yetkililer, olayın ardından Knight’ın yakalanarak tutuklandığını ve ömür boyu tahliye olmaksızın hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Evde yapılan aramada, mutfakta pişirilmiş et içeren tabaklar bulunduğu rapor edildi.

CEZAEVİNDE ARABULUCU OLDU

Silverwater Kadın Cezaevi’nde kalan Knight’ın yıllar sonra “sorunsuz bir mahkûm” olarak anıldığı ve cezaevi içinde bazı anlaşmazlıklarda arabuluculuk yaptığı da iddialar arasında.