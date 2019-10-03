Dert Bende’nin galası yapıldı

Arkadaşlarını yanlış bir evlilikten kurtarma amacıyla onu kaçırmaya çalışan iki yakın arkadaşın yaşadığı olayları komedi şeklinde seyirciyle buluşturan Dert Bende filminin galasında kahkahalar havada uçuştu.

Filmin başrol oyuncularından Ümit Kantarcılar’ın kızı Elis Naz bu özel günde babasını yalnız bırakmadı. Kantarcılar, “Daha önce çok işler yaptık ve ilk kez bir işin başındayım. Buradaki ekip benim yol arkadaşlarım. Beraber gülmek ve izleyenleri de güldürmek için arkadaşlarımızla yola çıktık ve iş buraya kadar geldi. Jessica ve Onur ile çalışmak çok keyifliydi, iyi ki buradaki isimlerle çalıştım. Bu uzun bir yol hikayesi olduğu için beraber çalışmaya devam edeceğiz. Biz çok eğlenerek bir film çektik. Umarım seyircide izlerken bizim gibi eğlenir” dedi.

Başrol oyuncularından Jessica May ise, “İlk kez sinema filminde yer aldım. Çok güzel bir ekiple çok güzel iş çıkardık. İlk kez bir Türk karakteri canlandırdım ve kendimi daha da çok Türk hissettim. Gişemiz bol olsun” şeklinde konuştu.



