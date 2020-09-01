Derya Çayırgan kimdir? Derya Çayırgan sevgilisi kim? Derya Çayırgan nereli, kaç yaşında?

Milli voleybolcu Derya Çayırgan ve ünlü pop müzik şarkıcısı Murat Dalkılıç ile ilgili ortaya atılan aşk iddialarının ardından Murat Dalkılıç’ın Instagram hesabından yalanlama geldi. Murat Dalkılıç; çıkan iddialar nedeniyle Instagram hesabından paylaştığı story’de; “Bir salın beni ya… Yaptığım işten soğuttunuz artık beni yıllardır… Avukatım hakkımda doğrusu ispatlanmayan her haberle, her bir Instagram, Twitter accountu ile yakından ilgileniyor. Bilginize!” ifadelerini kullandı. Çıkan haberler sonrasında Derya Çayırgan nereli ve Derya Çayırgan kaç yaşında şeklinde sorular sorulmaya devam ediyor. İşte milli voleybolcu Derya Çayırgan ile ilgili tüm merak edilenler...

DERYA ÇAYIRGAN KİMDİR?

9 Ekim 1987 doğumlu olan Derya Çayırgan yaş olarak 33 yaşında. Türk milli voleybolcu olan Çayırgan, libero pozisyonunda Halkbank kadın voleybol takımında oynuyor. İstanbul doğumlu olan ünlü voleybolcu, Yeşilyurt altyapısında yetişti ve hemen ardından Ereğli Belediyespor forması giydi. 2012 senesinin başında Galatasaray’a transfer olan sporcu, bu formayla CEV Kupası, Türkiye Kupası ve Süper Kupa’da final oynama başarısı elde etti. 2013-2014 sezonunda Fenerbahçe forması giyen Çayırgan, Fenerbahçe forması ile de CEV Kupası finalinde oynadı. Derya Çayırgan boyu 168 cm’dir.