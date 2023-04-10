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Derya eş anlamlısı nedir? Derya kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

02.03.2023 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçedeki birçok kelimenin birden fazla anlamı vardır. Bu duruma bağlı olarak her kelimenin eş anlamlı karşılığı da çeşitlilik göstermektedir. Dilimize başka dillerden birçok kelimenin gelip zamanla yerleşmesi de bu durumun bir başka sebebidir. Derya kelimesi de birden fazla anlama ve eş anlamlı kelime karşılığına sahip olan yabancı kökenli bir kelimedir.

Derya eş anlamlısı nedir? Derya kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dilimize farklı dillerden gelip zamanla yerleşmiş, aldıkları eklerle ya da söyleniş biçimlerinde uğradıkları değişikliklerle Türkçeleşmiştir. Bu kelimelerden biri de derya kelimesidir. Özel isim olarak da kullanılan bu kelime dilimize Farsça dilinden gelmiş olan bir kelimedir. Farsça kökenli derya kelimesi için Türk Dil Kurumunun internet sitesinde bulunan Türkçe Sözlük sayfasında isim türünde üç farklı tanım yapılmıştır. Bu tanımlara göre derya kelimesi, bilgili kişiler için kullanılan bir kelimedir. Derya kelimesi ayrıca eskiden kullanıldığı hâliyle ve mecaz anlamı ile bir şeyin bol olduğu anlamında da kullanılmaktadır. Bugün günlük konuşma dilinde de sıkça kullanılan bir kelimedir. Herhangi bir şeyin çok ve bol olduğu yerler için de derya ifadesi kullanılabilmektedir.

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Derya kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Derya kelimesinin eş anlamı olan sözcük "deniz" kelimesidir. Bu kelime derya eş anlamlısı kelime olarak bir cümle içinde kullanılmak istenen anlamına göre derya kelimesi yerine geçebilmektedir. Derya kelimesi ve eş anlamlı karşılığı bazı deyimlerde ve birleşik kelimelerde de kullanılmaktadır. Bu durumun örnek olarak "lebiderya", "kaptan-ı derya", "çamur deryası", "deryadil", "derya gibi", "derya deniz." ifadeleri verilebilir

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Deryanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Herhangi bir kelimenin hangi anlamında kullanıldığını anlamanın en doğru yöntemlerinden biri o kelimeyi bir cümle içinde kullanmak olacaktır. Deryanın eş anlamlısı olan kelimeler ile örnek cümleler kurularak kelimenin anlamını pekiştirmek ve kullanım amacını belirleyebilmek mümkün olabilir.

  • Burada kitap derya deniz, oku okuyabildiğin kadar istediğini de al evine götür.
  • Akşamüstü denize açılmışlardı hala dönmediler.
  • Lebiderya bir evde yaşıyorsun ama hala mutsuz musun?
  • Gönlü geniş, sabırlı, hoşgörülü kişilere eskiden deryadil denirmiş.
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