Ölü eş anlamlısı nedir? Ölünün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ölü kelimesi Eski Türkçeden köken alır. Eski Türkçe “ölmüş” anlamında kullanılan "ölüg" sözcüğünden evrilip günümüze gelmiştir. Ayrıca bu sözcük Eski Türkçe öl- fiilinden gelip Eski Türkçede yer alan +I(g) ekiyle türetilmiştir. Ölünün eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli anlam karşılıklarına da sahiptir. Türk Dil Kurumuna göre ölü sözcüğünün anlam karşılıkları aşağıda verilmiştir:
Ölü kelimesi cümle içerisinde çeşitli görevlerde kullanılır. İsim ve sıfat gibi görevlerde kullanılan ölü sözcüğünün cümle içerisindeki örnekleri aşağıdadır:
Ölü eş anlamlısı bulunan sözcükler cümlenin anlamına göre ölünün yerine geçebilir. Ölü kelimesinin eş anlamı çeşitleri aşağıda verilmiştir:
Ölünün eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler incelenerek kelimelerin kullanım alanları pekiştirilebilir. Ölünün eş anlamlısı kelimelerle örnekler: