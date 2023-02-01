Ölü eş anlamlısı nedir? Ölünün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Ölü kelimesi Eski Türkçeden köken alır. Eski Türkçe “ölmüş” anlamında kullanılan "ölüg" sözcüğünden evrilip günümüze gelmiştir. Ayrıca bu sözcük Eski Türkçe öl- fiilinden gelip Eski Türkçede yer alan +I(g) ekiyle türetilmiştir. Ölünün eş anlamlısı bulunduğu gibi çeşitli anlam karşılıklarına da sahiptir. Türk Dil Kurumuna göre ölü sözcüğünün anlam karşılıkları aşağıda verilmiştir:

Hayatı sona ermiş, artık yaşamıyor olan, meyyit, morto, diri karşıtı.

Ölmüş insan, mevta, meyyit, müteveffa.

Hayvan leşi.

Gücü az, zayıf.

Çok durgun, hareketsiz:

Etkileme gücü olmayan, canlılığı olmayan:

Ölü kelimesi cümle içerisinde çeşitli görevlerde kullanılır. İsim ve sıfat gibi görevlerde kullanılan ölü sözcüğünün cümle içerisindeki örnekleri aşağıdadır:

Yerde yatan kadını fark ettiğimiz an ölü olduğunu anlamıştık.

O artık bizim içim ölü, bu yüzden adını bile anmıyoruz.

Küçük kız, ölü köpeğini gördüğünde ağlamaktan başka bir şey yapamamıştı.

Bu hareketinden sonra bende ölüden farkın kalmadı.

Cenazede ölü adamın tanıdıkları ağıt yakıyordu.

Ölü kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Ölü eş anlamlısı bulunan sözcükler cümlenin anlamına göre ölünün yerine geçebilir. Ölü kelimesinin eş anlamı çeşitleri aşağıda verilmiştir:

Mevta

Müteveffa

Meyyit

Morto

Ölünün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Ölünün eş anlamlısı olan kelimelerle örnek cümleler incelenerek kelimelerin kullanım alanları pekiştirilebilir. Ölünün eş anlamlısı kelimelerle örnekler: