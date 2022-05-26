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Derya öğretmen ile kızı defne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı! Korkunç kazada kahreden detay

26.05.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kontrolden çıkıp elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öğretmen Derya Akgül (36) ile kızı Defne (7) yaşamını yitirdi, oğlu Ilgaz Akgül (4) ise yaralandı. Yapılan incelemede, sürücü koltuğundaki emniyet kemerinde toka takılı olduğu görüldü. Defne Akgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'in koltuğuna oturarak talimat vermişti.

Derya öğretmen ile kızı defne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı! Korkunç kazada kahreden detay

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Antalya- Serik kara yolunda meydana geldi. Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi’ndeki bir okulda öğretmen olduğu öğrenilen Derya Akgül’ün kontrolünü yitirdiği otomobil, elektrik direğine çarptıktan sonra savrulup yolun sağındaki yağmur giderine düştü. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Derya Akgül ile otomobildeki kızı Defne'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Derya Akgül'ün kolu kırılan oğlu Ilgaz ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne ve kızının cansız bedenleri ise Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

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KEMER YERİNDE TOKA

Araçtaki incelemede, Derya Akgül’ün emniyet kemerinin bağlı olmadığı, kemerin takıldığı yerde ise toka olduğu görüldü.
Derya Akgül'ün astsubay eşi Seydullah Akgül'ün, Ankara'da görev yaptığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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BAŞKAN KOLTUĞUNA OTURUP TALİMAT VERMİŞTİ

Kazada yaşamını yitiren Defne Akgül ile ilgili bir detay ortaya çıktı. Defne Akgül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'in koltuğuna oturarak talimat vermişti. 1 günlüğüne Aksu Belediye Başkanı olan minik Defne, telefonla verdiği talimatta çocuk parkı yapılmasını istemişti. Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin'in makamında kaydedilen görüntülerde Başkan Şahin ile Defne'nin esprili sohbeti de görülüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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