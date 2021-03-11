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Derya Şensoy kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte Ferhan Şensoy’un kızının hayat hikâyesi

11.03.2021 12:54 | Son Güncelleme:
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Derya Şensoy kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte Ferhan Şensoy’un kızının hayat hikâyesi

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal çiftinin ikinci kızı olan Derya Şensoy, oyunculuk eğitimi aldı. Birçok dizi ve filmde de yer alan Derya Şensoy, eğitimini tasarım üzerine aldı. Genç oyuncu, vefat eden usta oyuncu Rasim Öztekin’in cenaze törenine katılmıştı…

Ferhan Şensoy’un yerine Rasim Öztekin’in cenaze törenine katılan Derya Şensoy, babasının mektubunu gözyaşları içeriside okumuştu. Bir dönem illüstrasyon ve tasarım eğitimi almak için New York'a giden Derya Şensoy, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmiyle ilk sinema deneyimini yaşamıştı.

DERYA ŞENSOY KİMDİR?

7 Şubat 1990’da İstanbul'da doğan Derya Şensoy’un babası Ferhan Şensoy ile annesi Derya Baykal, tiyatro oyuncusudur. Derya Şensoy’un ablası Müjgan Şensoy, (d.1989) da oyunculuk yapıyor.

Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olmasının ardından illüstrasyon ve tasarım eğitimi almak için ABD’nin New York şehrine giden Derya Şensoy, ABD'de Parsons The New School for Design okulunda eğitim görmesinin ardından bir dönem İngiltere'de takı üzerine çalışmalar yaptı.

2013’te babasının yazarak yönettiği Masal Müfettişi adındaki oyunun dekor ve kostüm tasarımını yapan Derya Şensoy, aynı sene Doksanlar dizisinde Tuğba Karaman Tuncay karakterine can vererek, oyunculuk deneyimi yaşadı.

2014’te ise 'Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı' projesiyle ilk beyaz perdede yer alan Derya Şensoy, 2015’te 'Hesapta Aşk' filminde Didem karakterine, 'Mayıs Kraliçesi' dizisinde Dilara karakterine hayat verdi. Aynı sene kardeşi Müjgan Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği 'Pera'daki Hayalet' adındaki oyunun dekor tasarımını yapan Derya Şensoy, burada Aybike rolüyle oynadı.

2015 yılında 'Hesapta Aşk', 2016 yılında 'Deliormanlı', 'Vezir Parmağı', 2017 yılında 'Çakallarla Dans 4' filmlerinde rol aldı.

2017’de 'Bu Sayılmaz' dizisinde oynayan Derya Şensoy, aynı sene babası Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği 'Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi?' adındaki tiyatro oyununda oynadı.

Derya Şensoy kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte Ferhan Şensoy’un kızının hayat hikâyesi

DERYA ŞENSOY EVLİ Mİ?

Bekar olan Derya Şensoy, 1.72 metre boyunda, 61 kilo ve kova burcudur.

Derya Şensoy, Twitter’da @derya_sensoy, Instagram'da @deryasensoy kullanıcı adıyla yer almaktadır.

DERYA ŞENSOY’UN OYNADIĞI DİZİLER

2013 - Doksanlar (Tuğba Karaman Tuncay)
2015 - Mayıs Kraliçesi (Dilara)
2017 - Bu Sayılmaz (Cansın)
2018 - Sorma Neden

DERYA ŞENSOY’UN OYNADIĞI FİLMLER

2014 - Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı (Zeynep-Mihriban-Pelin)
2015 - Hesapta Aşk (Didem)
2016 - Deliormanlı
2016 - Vezir Parmağı (Şadiye)
2017 - Çakallarla Dans 4 (Mihriban)


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Anahtar Kelimeler:
Derya Şensoy Rasim Öztekin
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