Derya Şensoy kimdir, kaç yaşında ve evli mi? İşte Ferhan Şensoy’un kızının hayat hikâyesi

Ferhan Şensoy’un yerine Rasim Öztekin’in cenaze törenine katılan Derya Şensoy, babasının mektubunu gözyaşları içeriside okumuştu. Bir dönem illüstrasyon ve tasarım eğitimi almak için New York'a giden Derya Şensoy, Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı filmiyle ilk sinema deneyimini yaşamıştı.

DERYA ŞENSOY KİMDİR?

7 Şubat 1990’da İstanbul'da doğan Derya Şensoy’un babası Ferhan Şensoy ile annesi Derya Baykal, tiyatro oyuncusudur. Derya Şensoy’un ablası Müjgan Şensoy, (d.1989) da oyunculuk yapıyor.

Üsküdar Amerikan Lisesi'nden mezun olmasının ardından illüstrasyon ve tasarım eğitimi almak için ABD’nin New York şehrine giden Derya Şensoy, ABD'de Parsons The New School for Design okulunda eğitim görmesinin ardından bir dönem İngiltere'de takı üzerine çalışmalar yaptı.

2013’te babasının yazarak yönettiği Masal Müfettişi adındaki oyunun dekor ve kostüm tasarımını yapan Derya Şensoy, aynı sene Doksanlar dizisinde Tuğba Karaman Tuncay karakterine can vererek, oyunculuk deneyimi yaşadı.

2014’te ise 'Çakallarla Dans 3: Sıfır Sıkıntı' projesiyle ilk beyaz perdede yer alan Derya Şensoy, 2015’te 'Hesapta Aşk' filminde Didem karakterine, 'Mayıs Kraliçesi' dizisinde Dilara karakterine hayat verdi. Aynı sene kardeşi Müjgan Ferhan Şensoy'un yazıp yönettiği 'Pera'daki Hayalet' adındaki oyunun dekor tasarımını yapan Derya Şensoy, burada Aybike rolüyle oynadı.