Derya Şensoy'la ayrılan Sarp Levendoğlu genç oyuncuyla sevgili oldu

Ferhan Şensoy ile Derya Baykal'ın kızları Derya Şensoy'la yollarını altı ay önce ayıran ünlü oyuncu Sarp Levendoğlu, aradığı aşkı buldu.

Daha önce "Bir daha evlenmem" açıklamasını yapan Levendoğlu, "Demir Kadın Neslican" filminde Neslican Tay’ı canlandıran Naz Çağla Irmak ile yeni bir aşka yelken açtı.

Önceki gün bir araya gelen çift, birlikte objektif karşısına geçti. Irmak, Sarp Levendoğlu ile pozlarını Instagram hesabından yayınlayarak, aşklarını gözler önüne serdi.



Samimi halleriyle dikkat çeken aşıkların bir hayli neşeli olduğu da gözlerden kaçmadı.



