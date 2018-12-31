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Derya Topaloğlu anlattı: Yüzük gözüme oturunca...

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.12.2018 16:18 | Son Güncelleme

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına şarkıcı Mustafa Topaloğlu ve eşi Derya Topaloğlu konuk oldu. Bir dönem evliliklerinde sıkıntılı günler yaşayan çift, bilinmeyenleri anlattı.

Derya Topaloğlu anlattı: Yüzük gözüme oturunca...

Mustafa Topaloğlu'nun 18 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annesi Derya Topaloğlu'na şiddet uyguladığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Derya Topaloğlu bugün katıldığı '2. Sayfa' programında şunları söyledi:

"Her evlilikte kavga oluyor. Kavgasız gürültüsüz hiçbir evlilik yoktur. Bizim biraz dozu fazla aştı, son zamanlarda… Zannediyorum ki o dönem Mustafa'da bir sıkıntı vardı. Normal konuşurken bile bir anda bağıran, çağıran bir insan oluyordu.'

Kalp krizi geçirmeden önce bir başlangıçtı belki de bu. O dönemlerde bana çok yüklenmesi oldu. Olabilir, bizim iki tane evladımız var. İnsanoğlu dört dörtlük değil… Hatanın neresinden dönersen kardır. Önemli olan hatanı, kusurunu keşfedip onarıp tamir edebilmektir.

Olay günü yüzük vardı parmağında özel bir yüzük, o yüzük benim gözüme oturunca beynime kadar kırıldı orbita kemiğim. Ben ölümden döndüm, çok ciddi bir şey yaşadım.

'İYİLEŞME SÜRECİM BİR YIL SÜRDÜ'

Barışmamız kolay olmadı, çok zor oldu. Biz hiç küsmedik. Evet, tartışmalarımız oldu, çok olumsuz şeyler yaşadık ama hiç bu denli bir durum olmamıştı. Bir ay annemlerde kaldım. Zaten iyileşme sürecim bir yıl sürdü.'

Bir sene uykuda vakit geçirdim. Bir aparat yerleştirdiler göz çukuruma. Hem alt kırıldı, hem de içeriye doğru darbe almıştım. Çok zor dönemdi. Bu süreç yordu, yıprattı beni… Ben şok oldum, 'Ne oluyoruz ?' dedim. Bu zamana kadar böyle bir şey yaşamadım. Eşim bana vurdu, ama o vurmadığını iddia ediyor."

Mustafa Topaloğlu da şu açıklamayı yaptı:

''Bilerek bir insanın yüzüne vurulur mu? Bunu insan yapmaz… Vurur, öldürür ama göze vurulmaz. Ben elimi salladım o da kafasını eğdi şiddetli çarpışma oldu. O kemik çok hassas, ince bir kemik ona denk geldi.''


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Derya Topaloğlu Mustafa Topaloğlu

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah Kahretsin bu nsl insanlık yuhh!
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