Derya Topaloğlu anlattı: Yüzük gözüme oturunca...

Mustafa Topaloğlu'nun 18 yıllık eşi ve 2 çocuğunun annesi Derya Topaloğlu'na şiddet uyguladığı iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Derya Topaloğlu bugün katıldığı '2. Sayfa' programında şunları söyledi:

"Her evlilikte kavga oluyor. Kavgasız gürültüsüz hiçbir evlilik yoktur. Bizim biraz dozu fazla aştı, son zamanlarda… Zannediyorum ki o dönem Mustafa'da bir sıkıntı vardı. Normal konuşurken bile bir anda bağıran, çağıran bir insan oluyordu.'

Kalp krizi geçirmeden önce bir başlangıçtı belki de bu. O dönemlerde bana çok yüklenmesi oldu. Olabilir, bizim iki tane evladımız var. İnsanoğlu dört dörtlük değil… Hatanın neresinden dönersen kardır. Önemli olan hatanı, kusurunu keşfedip onarıp tamir edebilmektir.

Olay günü yüzük vardı parmağında özel bir yüzük, o yüzük benim gözüme oturunca beynime kadar kırıldı orbita kemiğim. Ben ölümden döndüm, çok ciddi bir şey yaşadım.

'İYİLEŞME SÜRECİM BİR YIL SÜRDÜ'

Barışmamız kolay olmadı, çok zor oldu. Biz hiç küsmedik. Evet, tartışmalarımız oldu, çok olumsuz şeyler yaşadık ama hiç bu denli bir durum olmamıştı. Bir ay annemlerde kaldım. Zaten iyileşme sürecim bir yıl sürdü.'