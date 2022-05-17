Derya Tuna'dan evliliğe yeşil ışık!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in eski eşi ve oğlu İdo'un annesi Derya Tuna, 'Kırmızı Koltuk' sohbetlerinin ilk konuğu oldu.

"ÇAPKINLIKTA ERKEKLERİN SUÇU YOK"

Tuna, Seda Akgül'ün bir sorusu üzerine, "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Ben bile güzel kadına dönüp bakarım. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz." ifadelerini kullandı.

"GELİNİME KAYNANALIK YAPMIYORUM"

İbrahim Tatlıses'le tanıştığı yıllarda Yenikapı'da bir gazinoda sahne aldığını da belirten Derya Tuna, Türkiye'nin ilk mankenlerinden olduğunu sözlerine ekledi. Eski defterleri artık kapattığını ifade eden ve geçtiğimiz yıl ekim ayında oğlu İdo'yu Yasemin Şefkatli ile evlendiren Tuna, "İyi ki, İdo'nun annesiyim. Onların mutlu olması, beni de mutlu ediyor. Gelinimi kızım gibi seviyorum. Ona kaynanalık yapmıyorum, yapmam da. Oğlumla, ailemle mutluyum, onlar mutlu olsun bana yeter." dedi.



