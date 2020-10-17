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Derya Tuna'nın gelini Yasemin Şefkatli için söyledikleri dikkat çekti!

17.10.2020 15:10 | Son Güncelleme:
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Derya Tuna'nın gelini Yasemin Şefkatli için söyledikleri dikkat çekti!

Uzun süredir beraber olan İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli evlilik yolunda ilk adımı atarak önceki gün nişanlandı. Nişanda ailece çekilmiş bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaşan Derya Tuna gelini Yasemin Şefkatli ile ilgili çok konuşulan yorumlar yaptı…

Önceki gün İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın oğlu ve kendisi de şarkıcı olan İdo Tatlıses ile uzun süredir birlikte olduğu Yasemin Şefkatli evlilik için ilk adımı attı ve aile arasında bir tören ile nişanlandı. Nişanın ardından paylaşılan fotoğraflar ve yapılan yorumlar çok konuşuldu. Tuna’nın da gelini Yasemin Şefkatli için söyledikleri dikkat çekti.

Derya Tuna'nın gelini Yasemin Şefkatli için söyledikleri dikkat çekti!

‘ARTIK BİR OĞLUM…”

Nişanın ardından İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli Instagram hesaplarından yüzüklerini gösterdikleri fotoğraflarını paylaştı. Tatlıses fotoğrafın üstüne “Aldık gitti” yazarken Şefkatli ise “Verdiler gitti” yazdı. Geceye dair İbrahim Tatlıses, Derya Tuna, Yasemin Şefkatli, İdo Tatlıses ve Şefkatli’nin ailesinin olduğunu bir fotoğrafı da kendi Instagram hesabından paylaşan Derya Tuna’nın yaptığı yorum dikkat çekti.

Derya Tuna'nın gelini Yasemin Şefkatli için söyledikleri dikkat çekti!

Derya Tuna fotoğrafın altına “Artık bir oğlum ve bir kızım var.. Ailemize hoş geldin güzel kızım” notunu düştü. Şefkatli ise Tuna'nın paylaştığı fotoğrafın altına "iyi ki varsınızz güzel ailem" yorumunu yaptı. Tuna’nın paylaştığı fotoğraf çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

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