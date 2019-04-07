MAGAZİN

Derya Uluğ'dan makyajsız paylaşım

MAGAZİN HABERLERİ  | 07.04.2019 13:35 | Son Güncelleme

Makyajsız fotoğraf paylaşan ünlüler kervanına en son Derya Uluğ dahil oldu. Derya Uluğ makyajsız haliyle beğeni topladı.

Derya Uluğ'dan makyajsız paylaşım

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ makyajsız fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı bu fotoğrafını, 'makyajsız ve çilli' notuyla paylaştı.

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Kısa sürede büyük ilgi gören fotoğrafa 'her halinizle güzelsiniz Derya Hanım' yorumları yapıldı.

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Derya Uluğ Derya Uluğ makyajsız

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