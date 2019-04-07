Derya Uluğ'dan makyajsız paylaşım

\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 Derya Ulu\u011f makyajs\u0131z foto\u011fraf\u0131n\u0131 sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131.\n\u00dcnl\u00fc \u015fark\u0131c\u0131 bu foto\u011fraf\u0131n\u0131, 'makyajs\u0131z ve \u00e7illi' notuyla payla\u015ft\u0131.\n\nK\u0131sa s\u00fcrede b\u00fcy\u00fck ilgi g\u00f6ren foto\u011frafa 'her halinizle g\u00fczelsiniz Derya Han\u0131m' yorumlar\u0131 yap\u0131ld\u0131.\nPARTNERAt yar\u0131\u015f\u0131 izlemeye gittiler, kendilerinden ge\u00e7tiler!Sahnede Nusret'e ta\u015f att\u0131: Esas para Nusret\u2019te...G\u00fczelli\u011fi yalanm\u0131\u015f! Seksi modelin s\u0131rr\u0131 ortaya \u00e7\u0131kt\u0131!
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