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Derya Uluğ kanunları ile çıkan şarkı saatler içinde çıkış yaptı! İki yıl aradan sonra Kanunlar Gibi ile geri döndü

30.04.2021 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ, iki yıllık aranın ardından yeni şarkısı Kanunlar Gibi ile çıkış yaptı. Kanunlar Gibi şarkısının klibi için iki ay boyunca kampa giren Derya Uluğ'un yeni şarkısı kısa sürede yüz binlerce tıklama ve beğeni aldı. İşte, ayrıntılar...

Derya Uluğ kanunları ile çıkan şarkı saatler içinde çıkış yaptı! İki yıl aradan sonra Kanunlar Gibi ile geri döndü

Derya Uluğ iki yıl aranın ardından yeni şarkısı Kanunlar Gibi ile hayranlarını sevindirdi. Derya Uluğ'un büyük bir özveri ile hazırlandığı yeni şarkısı için beslenme düzenini tamamen değiştirdiği konuşuluyor. Kısa sürede binlerce beğeni toplayan şarkının klip yönetmenliğini ise Aytekin Yalçın üstlendi. İşte, detaylar...

DERYA ULUĞ'DAN İKİ YIL SONRA YENİ ŞARKI

Ünlü şarkıcı Derya Uluğ iki yıl aradan sonra Kanunlar Gibi şarkısı ile sevenlerinin karşısına çıktı. Uluğ şarkının klibi için iki ay boyunca kampa girdi ve beslenme alışkanlıklarını değiştirdi. Güzel şarkıcı, haftada 4 gün sıkı bir tempoyla dans çalıştı. Karbonhidrat, süt ve süt ürünleri, ekmek tüketmedi.

DERYA ULUĞ KANUNLAR GİBİ ŞARKISININ SÖZLERİ

Kanunlar Gibi şarkısının söz ve müziği Emrah Karakuyu'ya, aranjesi Ozan Bayraşa ve Asil Gök'e ait. Kanunlar Gibi şarkısının yönetmenliğini ise Aytekin Yalçın üstlendi.

Üşüyor musun sen de benim gibi
Gülüyor musun ya da alay edip
Üzecek bu da belli, gün gelir
Onca verdiğin sahte söz gibi

Unutamıyorum anlasan
Gurur bile çare etmiyor yazık
Duramıyorum geçer daha
Dayanmaya gücüm yetmiyor

Üzüyor gece kabuslar gibi
Gittin sen de vefasızlar gibi
Çıkarım önüne kanunlar gibi
Haklıysam aslanlar gibi


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Anahtar Kelimeler:
youtube Derya Uluğ
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