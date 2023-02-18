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Derya Uluğ paylaşımıyla yürek burktu! " İçlerinde büyüyen kocaman acıyı..."

18.02.2023 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Derya Uluğ, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler sonrasında Hatay'a yardım gönüllüsü olarak gitmişti. Depremden etkilenen Hatay halkının ihtiyaçlarını karşılayabilmek için sahada uğraş veren sanatçıdan yürek burkan bir paylaşım geldi.

Derya Uluğ paylaşımıyla yürek burktu! " İçlerinde büyüyen kocaman acıyı..."

Derya Uluğ, Hatay Antakya'da çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabından hikaye olarak yayınladı. Yıkılmış bir binanın görüldüğü fotoğrafa düştüğü not takipçilerini bir hayli duygulandırdı.

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Uluğ, paylaşımında depremden etkilenen illerde yaşanan acı anlara dikkat çekti. Felaketi yaşayanların acısını unutmayacağını ve kimsenin de unutulmaması gerektiğini söyledi. Uluğ paylaştığı yazıda:

"Felaketi yaşayanların, içlerinde büyüyen kocaman acıları saklayıp ne kadar metanetli durduklarını, çocukların bir oyunla, oyuncakla bile o çaresizlikte gülümseyebildiğini, büyüklerin anlatmaya, konuşmaya ihtiyacı olduğunu, hem enkazlarda hem ihtiyaçlarda halkın halka karşılıksız, gönülden yardım ettiğini ve depremzedelerin müteşekkür olduğunu,

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fotoğraflar ve videolarla anlatılamayacak şekilde yıkılmış, yok olmuş şehirleri, Hatay'ın tüm çaresizlikler içindeki dik duruşunu, kaybedilen canları, cananları ve burada ayakta durmaya çalışan insanları unutmayacağım. Oradaki insanları, onlar normal hayatlarına dönene kadar unutmayalım, unutturmayalım..." ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLARI OYUNCAKLA SEVİNDİRDİ

Depremin derinden hissedildiği ve şehrin büyük bir kısmının yıkıldığı Hatay'da depremzedelere yardıma giden sanatçılardan biri olan Derya Uluğ, çocuklara oyuncak yardımı istemişti.

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Şerif, Ali ve Efe isimli çocuklarla fotoğraf çekilen Uluğ, çocukların isteği üzerine fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı. Takipçilerinden destek ve teşekkür mesajları yağdı.

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