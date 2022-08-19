Derya Uluğ'un mavi bikinili tatil pozuna takipçisinden yorum "Utanır insan..."

Derya Uluğ çıktığı tekne tatilinden pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi. Ard arda paylaştığı tatil pozlarına yüzlrce yorum geldi. Son olarak paylaştığı mavi bikinili pozuyla dikkatleri üzerine çekti.

UTANIR İNSAN...

Derya Uluğ uzun bir sahne serüveninin ardından tekne tatiline çıktı. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken şarkıcı son olarak mavi bikinili tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Takipçilerinden pozlarına övgüler alan Derya Uluğ'a bir takipçisi "Utanır insan böyle güzel olunur mu?" şeklinde yorum yaptı.

36 yaşındaki Derya Uluğ, düzgün fiziğiyle görenleri mest ediyor.

Derya Uluğ Hadi Çal, Okyanus, Kanunlar Gibi, Sana Çıkıyor Yollar gibi hit parçalar çıkardı.

İşte Uluğ'un dikkat çeken sahne kıyafetleiyle pozları...





