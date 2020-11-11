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Detaylar belli oldu! 'Sihirli Annem'in çekimleri ne zaman başlıyor?

11.11.2020 10:23 | Son Güncelleme:
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Detaylar belli oldu! 'Sihirli Annem'in çekimleri ne zaman başlıyor?

Kanal D’nin unutulmaz dizisi Sihirli Annem 17 yıllık aranın ardından yeniden çekiliyor. Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen için yeniden çekilmeye başlanacak olan Sihirli Annem'in kadrosu da değişti. Merakla beklenen Sihirli Annem'in çekime başlayacağı tarih belli oldu.

Sihirli Annem, 17 yıl aradan sonra Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen için yeniden çekiliyor. 45 dakikadan oluşan Sihirli Annem dizisinin yeni bölümlerinin çekimlerine aralık ayının ilk haftası başlanması planlanıyor.

Dizinin sanat yönetmenliğini Dilek Pınarcı Başak yapıyor.

Sihirli Annem yeniden çekiliyor! İşte Sihirli Annem'in kadrosuSihirli Annem yeniden çekiliyor! İşte Sihirli Annem'in kadrosu

Sihirli Annem'in oyuncu kadrosu da belli olmaya başladı. Dizinin ana karakteri 'Betüş'ü İnci Türkay yerine Açelya Topaloğlu canlandıracak. Nevra Serezli'nin oynadığı 'Dudu' karakterini ekranların en sevilen oyuncularından Nergis Kumbasar canlandıracak.

Dizinin önemli karakterlerinden olan ve daha önce Gül Onat tarafından canlandırılan 'Perihan'ı ise Lale Başar oynayacak. 'Suzan' karakterini oynayan Zuhal Topal'ın rolünü Hande Katipoğlu, 'Avni' karakterini ise Bülent Seyhan üstelenecek.

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