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Detaylar kan dondurdu! İki kadına kapıyı açan adam teşekkür edilmeyince silahla dehşet saçtı

19.07.2022 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 yaşındaki Joshua Murray, bir mağazanın kapısını açtığı için kendisine teşekkür etmeyen iki kadına silah çektiği iddiasıyla yasadışı ateşli silah bulundurmak da dahil olmak üzere bir dizi suçtan tutuklandı.

Detaylar kan dondurdu! İki kadına kapıyı açan adam teşekkür edilmeyince silahla dehşet saçtı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Connecticut eyaletinde yaşanan bir olay dünya basınında geniş yankı uyandırdı. 25 yaşındaki Joshua Murray isimli genç bir adam, iki kadının mağazadan çıkmaya çalıştığını gördü ve onlara kapıyı açtı. Kadınların kendisine teşekkür etmeden kapıdan çıkması üzerine sinirlenen Murray, belinde bulunan tabancayı kadınlara doğrulttu. Durumu anında polise bildirilen kadınların şikayeti üzerine Murray tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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ÖNÜMÜZDEKİ AY MAHKEMEYE ÇIKACAK

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Olay yerine gelen polis ekipleri görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda Murray’ı tutukladı. Polisten yapılan açıklamada olaya karışan herhangi bir kişinin yaralanmadığı bildirildi. New York Post'un bildirdiğine göre Murray, izinsiz tabanca taşımak, iki kez ikinci derece barış ihlali ve bir polis memuruna müdahale etmekle suçlandı. Murray’ın önümüzdeki ayın başlarında mahkemeye çıkması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amerika
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