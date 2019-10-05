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Detroit Become Human beklentileri karşılamış

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TEKNOLOJİ  | 05.10.2019 13:32 | Son Güncelleme

Geliştirici stüdyo oyunun PC’ye gelmesinin arifesinde PS4 için satış rakamlarını paylaştı. Yapılan açıklamada oyunun şimdiye kadar 3.2 milyon kopyadan fazla sattığı belirtildi.

Detroit Become Human beklentileri karşılamış

Geçtiğimiz yıl PlayStation 4’e özel olarak satışa sunulan Detroit Become Human, gerek grafikleri, gerek hikayesi, gerekse de atmosferiyle oyun severlerden geçer not almayı başarmıştı. Quantic Dream’in geliştirdiği oyun önümüzdeki günlerde PC’de de boy gösterecek.

Hatırlanacağı üzere Epic Games bu yılın ortalarına doğru Heavy Rain ve Detroit Become Human’ın PC için geleceğini duyurmuştu. Nitekim Heavy Rain bir süre önce çıkışını gerçekleştirdi. Eğer büyük bir aksilik yaşanmazsa Become Human da bu yıl bitmeden PC için satışa sunulmuş olacak.

Geliştirici stüdyo oyunun PC’ye gelmesinin arifesinde PS4 için satış rakamlarını paylaştı. Yapılan açıklamada oyunun şimdiye kadar 3.2 milyon kopyadan fazla sattığı belirtildi.

Bu satış rakamları öyle büyük bir başarı sayılmaz. Fakat tek bir platform için çıkış yapan yeni bir oyun için de tatminkar düzeyde. Muhtemelen oyun PC’de ki satış rakamlarıyla birlikte 5 milyon kopyayı geçecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Detroit: Become Human pc PlayStation 4

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